La serie coreana “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) tiene a todo el mundo comentando sobre ella y una de las conversaciones más repetidas gira en torno a la química de sus dos protagonistas: los actores Shin Min-ah y Ju Ji-hun. Así, los seguidores del mundo del K-drama se preguntan si esta dupla ya había trabajado junta y, de ser así, en qué títulos. Y la respuesta viene por partida doble: un thriller de televisión y una comedia romántica para el cine. Por eso, en esta nota, te cuento cuáles son.

Resulta que, antes de “La emperatriz divorciada”, los intérpretes coincidieron en la serie “Mawang” (conocida también como “The Devil” o “Lucifer”), emitida en el 2007, y la película “The Naked Kitchen” (“Kichin” en coreano), estrenada en el 2009.

¿DE QUÉ TRATA “MAWANG” (“THE DEVIL”)?

“Mawang” es un thriller de misterio y venganza que se emitió por KBS2, con 20 episodios en total, del 21 de marzo al 24 de mayo del 2007.

Esta es la historia de un policía, un abogado y una bibliotecaria con el poder de ver el pasado de la gente a través de los objetos que toca. De esta manera, todos terminan envueltos en una trama de muerte y venganza.

Aquí, Shin Min-ah interpreta a Seo Hae-in, la bibliotecaria con habilidades psíquicas, y Ju Ji-hun le da vida a Oh Seung-ha, un joven defensor público de apariencia amable. Y Uhm Tae-woong completa el trío como el detective Kang Oh-soo.

La dirección, por su parte, le corresponde a Park Chan-hong y el guion a Kim Ji-woo.

Cabe resaltar que esta serie es la segunda entrega de una trilogía de venganza del mismo director y guionista, que empieza con “Resurrection” (2005) y continúa con “Don’t Look Back: The Legend of Orpheus” (2013).

¿Cómo verla? En México, Estados Unidos, España y otros territorios seleccionados, está disponible a través de Kocowa+.

"The Devil" es una serie coreana de drama e intriga que se desarrolla a lo largo de 20 episodios en total (Foto: KBS)

¿QUÉ SABEMOS SOBRE “THE NAKED KITCHEN”?

Por otro lado, “The Naked Kitchen” es una película de comedia romántica y drama dirigida por Hong Ji-young, con 102 minutos de duración.

Esta es la ópera prima de la directora y tuvo su estreno en Corea del Sur el 5 de febrero del 2009.

Respecto a su trama, la cinta se centra en Ahn Mo-rae, quien—en su primer aniversario de bodas—vive un encuentro inesperado con un desconocido en una galería de arte.

Y esa misma noche llega a casa un invitado, el chef Park Du-re, y comienza un triángulo amoroso bajo el mismo techo.

Aquí, Shin Min-ah es Ahn Mo-rae, Ju Ji-hun es Park Du-re y Kim Tae-woo interpreta a Han Sang-in, el esposo.

¿Cómo verla? En Estados Unidos, la producción puede disfrutarse a través de la plataforma ODK.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí