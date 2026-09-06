Mientras los fans esperan la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen”, hay una noticia que seguro les llamará la atención. Resulta que Gege Akutami, el mangaka detrás de una de las obras más influyentes del anime moderno, volvió a tomar el lápiz para una colaboración que se aleja de la historia de Yuji Itadori, Sukuna y compañía. Y es que, esta vez, el homenajeado es un legendario espadachín de otra franquicia japonesa: la saga de videojuegos “Onimusha”. Así, el resultado ya está dando de qué hablar entre los seguidores de ambos mundos.

Vale precisar que el estudio MAPPA confirmó la producción de la cuarta temporada del anime “Jujutsu Kaisen”, titulada “Culling Game Arc: Part 2″ y proyectada para estrenarse en algún momento del 2027.

Además, esta entrega presentará el tramo final del Juego del Sacrificio y servirá de antesala al esperado enfrentamiento entre Gojo y Sukuna.

Antes de continuar, mira el tráiler de los próximos episodios de la ficción:

¿EN QUÉ CONSISTE LA ILUSTRACIÓN DE GEGE AKUTAMI PARA “ONIMUSHA”?

Capcom le pidió a Gege Akutami una ilustración especial para acompañar el lanzamiento del videojuego “Onimusha: Way of the Sword”.

Así, la pieza está protagonizada por Miyamoto Musashi, el protagonista de este nuevo título, representado bajo el trazo característico que distingue el arte de del mangaka.

¿Te gustaría apreciar la singular colaboración? Pues, puedes ver el dibujo debajo de estas líneas.

La ilustración conmemorativa oficial realizada por el mangaka Gege Akutami para celebrar el lanzamiento a nivel mundial del videojuego "Onimusha: Way of the Sword" (Foto: Capcom)

¿POR QUÉ GEGE AKUTAMI RINDE ESTE HOMENAJE?

De acuerdo con Vida Extra, Akutami es un fan veterano de “Onimusha”, lo que explica por qué Capcom decidió contactarlo para este homenaje puntual.

Y, por supuesto, este no es un caso aislado dentro de la industria, ya que figuras como Akira Toriyama, ligado al diseño de “Dragon Quest”, o Takehiko Inoue, autor de “Vagabond”, que trabajó en el arte de “Lost Odyssey”, muestran una tradición de creadores de manga que también dejaron su huella en los videojuegos.

¿QUÉ ES “ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD”?

“Onimusha: Way of the Sword” es la primera nueva entrega de la saga en 20 años.

El juego sigue a Miyamoto Musashi, un samurái armado con el místico Guantelete Oni, en su lucha contra demonios Genma que invaden el Kioto de la era Edo, combinando las clásicas mecánicas de Issen y Absorción de Alma de la franquicia con combate de espada.

Cabe resaltar que Capcom adelantó tres semanas su fecha de estreno, originalmente fijada para el 25 de septiembre del 2026.

En ese sentido, el lanzamiento oficial se concretó el pasado viernes 4 de septiembre en PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

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