Antes de protagonizar “Made in Korea”, la serie que ha conquistado a miles de espectadores en Disney+, el artista surcoreano Hyun Bin fue reconocido con uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica de su país. Y es que, el pasado 19 de noviembre del 2025, el intérprete ganó el premio al Mejor Actor en la 46ª edición de los Blue Dragon Film Awards... superando, incluso, a Lee Byung-hun de la película preseleccionada al Oscar “No Other Choice“. ¡Y todo esto gracias a su trabajo en un intenso thriller histórico de espionaje!

La cinta que hizo que Hyun Bin lograra este hito es “Harbin” (o ”Haeolbin“), una obra del mismo director de ”Made in Korea": Woo Min-ho.

Además, la producción tiene una duración de 108 minutos, tiempo en el que explora géneros como el suspenso, la acción y el drama biográfico.

¿DE QUÉ TRATA “HARBIN”?

La película coreana narra la historia real del activista independentista Ahn Jung-geun (Hyun Bin), quien—en 1909—asesinó al primer ministro japonés Itō Hirobumi (Lily Franky) en la estación de tren de Harbin, Manchuria.

Vale precisar que la trama también se centra en el grupo de luchadores por la independencia que lo acompañaron.

Todo esto mientras arriesgaban sus vidas para recuperar su patria durante la invasión del Imperio Japonés a principios del siglo XX.

MIRA EL TRÁILER DE “HARBIN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HARBIN”?

Por supuesto, el elenco de “Harbin” está encabezado por Hyun Bin en el rol protagónico del líder independentista coreano Ahn Jung-geun.

El reparto principal se completa con:

Park Jeong-min como Woo Deok-soon

como Woo Deok-soon Jo Woo-jin como Kim Sang-hyun

como Kim Sang-hyun Jeon Yeo-been como la Señorita Gong

como la Señorita Gong Yoo Jae-myung como Choi Jae-hyeong

como Choi Jae-hyeong Park Hoon como Tatsuo Mori

como Tatsuo Mori Lee Dong-wook como Lee Chang-seop

como Lee Chang-seop Jung Woo-sung (quien acompaña a Hyun Bin en “Made in Korea”) como Park Jeom-chul

¿CÓMO VER “HARBIN”?

En Estados Unidos, “Harbin” está disponible en el catálogo de Hulu.

En España, la película puede verse con una suscripción activa a Movistar Plus+.

Para el público de Latinoamérica, por su parte, todavía no se ha confirmado la llegada de la cinta a alguna plataforma de streaming.

Cabe resaltar que—en algunos territorios—la producción también puede alquilarse y/o comprarse en portales como iTunes, Amazon o Google Play.

FICHA TÉCNICA DE “HARBIN”

Año: 2024

2024 Duración: 108 min.

108 min. País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Woo Min-ho

Woo Min-ho Guion: Woo Min-ho

Woo Min-ho Música: Cho Young Wuk

Cho Young Wuk Fotografía: Hong Kyung-pyo

Hong Kyung-pyo Compañías: Hive Media, CJ Entertainment, CJ Entertainment, Film Angels Studio, Keystone Films

El póster de "Harbin", película del director Woo Min-ho que se desarrolla a lo largo de 108 minutos de metraje (Foto: Hive Media)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí