Hoy en día, el actor Hyun Bin es noticia mundial gracias a su exitoso regreso a las pantallas con “Made in Korea” de Disney+. Así, es comprensible que sus fans quieran saber más sobre él y su vida personal... incluyendo su historia de amor con la estrella surcoreana Son Ye-jin. Y si bien ambos protagonizaron la popular serie “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” (“Crash Landing on You“) de Netflix, debes saber que—en realidad—su primera colaboración frente a cámaras fue en un thriller de acción estrenado en el año 2018.

El largometraje al que me refiero es “The Negotiation” (en español: “La negociadora” y en su idioma original: “Hyeobsang“), filme del director Lee Yong-seok que se desarrolla a lo largo de 114 minutos de metraje.

Y, por si fuera poco, aquí Hyun Bin muestra una faceta poco común en su carrera: la de un villano despiadado.

¿DE QUÉ TRATA “THE NEGOTIATION”?

Esta película narra la historia de Ha Chae-yoon (Son Ye-jin), una experta negociadora de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, conocida por mantener la calma en situaciones límite.

Resulta que su ética se pone a prueba cuando Min Tae-gu (Hyun Bin), un traficante de armas que opera para una organización criminal internacional, secuestra a un grupo de ciudadanos coreanos en Tailandia, incluyendo al propio jefe de nuestra protagonista.

Así, lo que sigue es una carrera contra el reloj de 12 horas... en medio de una intensa negociación que ocurre vía videollamada.

¿Lo más interesante? Pues, a medida que avanza el diálogo, la joven descubre que el secuestro no es por dinero, sino que esconde una conspiración mucho más profunda y oscura que involucra a altos mandos.

MIRA EL TRÁILER DE “THE NEGOTIATION”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE NEGOTIATION”?

Tal como te puedes imaginar, “The Negotiation” se sostiene gracias a las actuaciones de sus dos protagonistas, quienes cargan con la tensión psicológica de la trama. Ellos son:

Son Ye-jin como Ha Chae-yoon , la negociadora de crisis.

, la negociadora de crisis. Hyun Bin como Min Tae-gu, un secuestrador frío, calculador y sarcástico.

El elenco principal lo completan:

Kim Sang-ho como Ahn Hyuk-soo , apoyo clave en el equipo policial.

, apoyo clave en el equipo policial. Jang Young-nam como la jefa que supervisa la operación desde Seúl.

¿CÓMO VER “THE NEGOTIATION”?

Aunque “The Negotiation” forma parte del catálogo de Netflix en algunas regiones internacionales, no está disponible para el público de Latinoamérica, Estados Unidos ni España.

Sin embargo, tienes la posibilidad de alquilar y/o comprar la película en portales como Google Play y Amazon.

FICHA TÉCNICA DE “THE NEGOTIATION”

Título original: Hyeobsang

Hyeobsang Año: 2018

2018 Duración: 114 min.

114 min. País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Lee Yong-seok

Lee Yong-seok Guion: Sung-Hyun Choi

Sung-Hyun Choi Compañía: JK FILMS

JK FILMS Distribuidora: CJ Entertainment

