El talentoso Hyun Bin regresó a las pantallas—en diciembre del 2025—con “Made in Korea”, un thriller político de Disney+ ambientado en los años 70’s que se está robando la atención de miles de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, mucho antes de este proyecto, el actor protagonizó un fenómeno televisivo que transformó el panorama de los k-dramas a nivel global y consolidó su estatus como una absoluta estrella de la industria audiovisual surcoreana. ¿Y sabes qué? ¡Puedes ver esa serie completa ahora en el streaming!

Resulta que, entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, Hyun Bin y Son Ye-jin protagonizaron “Crash Landing on You” (en español: “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”), una comedia romántica que fue todo un éxito durante su transmisión.

¿Una muestra de ello? Pues, el episodio final de la producción alcanzó un rating promedio de 21.7% en Corea del Sur, lo que hizo que destronara a “Goblin” (2016) y se coronara—en su momento—como el drama con la mayor audiencia en la historia del canal tvN.

¿DE QUÉ TRATA “ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TU CORAZÓN”?

“Aterrizaje de emergencia en tu corazón” narra la historia de Yoon Se-ri (Son Ye-jin), una exitosa empresaria surcoreana y heredera de un conglomerado que, durante una sesión de parapente en Seúl, es arrastrada por un tornado hacia Corea del Norte, donde aterriza accidentalmente en la zona desmilitarizada.

Allí conoce al Capitán Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), un oficial que la descubre durante su patrulla.

Y, a pesar del peligro que representa albergar a una ciudadana del Sur, el valiente hombre decide protegerla y ayudarla a regresar a su país.

Así, eventualmente, ambos desarrollan una relación romántica que desafía las divisiones políticas e ideológicas entre ambas Coreas.

MIRA EL TRÁILER DE “ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TU CORAZÓN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TU CORAZÓN”?

A continuación, repasa la lista de integrantes del elenco principal de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”:

Hyun Bin como Ri Jeong-hyeok , un capitán del Ejército Popular de Corea que proviene de una poderosa familia política.

, un capitán del Ejército Popular de Corea que proviene de una poderosa familia política. Son Ye-jin como Yoon Se-ri , una empresaria exitosa y heredera de Queens Group.

, una empresaria exitosa y heredera de Queens Group. Seo Ji-hye como Seo Dan , la prometida de Ri Jeong-hyeok.

, la prometida de Ri Jeong-hyeok. Kim Jung-hyun como Gu Seung-jun, un estafador inteligente y carismático que huye a Corea del Norte después de defraudar a Queens Group.

¿CÓMO VER “ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TU CORAZÓN”?

Los 16 episodios de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” están disponibles completos en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de ellos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

Son Ye-jin y Hyun Bin, pareja en la vida real, son los protagonistas de la comedia romántica "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (Foto: tvN / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí