Cada 8 de agosto, el universo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se pone en modo celebración. Y es que Muichiro Tokito, el Hashira más joven del Cuerpo de Cazadores de Demonios, está de cumpleaños y, en ese contexto, recibió una ilustración conmemorativa con la firma de Ufotable. Así, el estudio homenajea al personaje justo cuando se perfila para tener un papel protagónico en la siguiente entrega de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge: la película secuela “Infinity Castle - Parte 2”.

Vale precisar que Muichiro es el Hashira de la Niebla y uno de los combatientes más prodigiosos de todo el Cuerpo de Cazadores, ya que alcanzó el rango de Pilar apenas dos meses después de tomar una espada.

Además, su momento más recordado en el manga es la derrota en solitario de un Rango Superior tras despertar su Marca de Cazador de Demonios, un logro que sorprendió incluso a sus rivales más poderosos.

Y, aunque tuvo apenas un par de escenas en la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle”, la obra original ya resolvió su participación en una de las peleas más intensas de todo el arco final, así que su regreso en la próxima entrega llega cargado de muchísima expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Muichiro Tokito del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" logró convertirse en Pilar en tan solo dos meses después de tomar una espada por primera vez, un logro que solo comparte con Gyomei Himejima (Foto: Ufotable)

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE MUICHIRO TOKITO DE “DEMON SLAYER”?

La nueva ilustración de Muichiro Tokito forma parte de la serie anual que Ufotable produce para cada cumpleaños de los personajes del universo “Kimetsu no Yaiba”.

Este año, los protagonistas aparecen de pie en un escenario, con atuendo formal, y cada fondo hace referencia a la vestimenta previa de cada uno de ellos.

Así, en el caso del Hashira de la Niebla, el diseño nos remite a la paleta y al estampado de la ropa que llevaba antes de convertirse en Cazador de Demonios.

Cabe resaltar que la publicación se hizo a través de la cuenta oficial de la franquicia en X (@kimetsu_off), el pasado sábado 8 de agosto del 2026.

La ilustración oficial de cumpleaños de Muichiro Tokito de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" para el año 2026 (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ MUICHIRO TOKITO SERÁ CLAVE EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

¡Atención, SPOILERS ! Muichiro será una de las figuras clave de “Demon Slayer - Infinity Castle - Parte 2” porque participa en una de las peleas más grandes del arco: el enfrentamiento contra Kokushibō junto a Gyomei, Sanemi y Genya dentro de la Fortaleza Infinita.

En el manga, este combate profundiza en su pasado y en el vínculo con su hermano, lo que convierte su intervención en una de las más emotivas de la recta final de la historia.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La película “Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí