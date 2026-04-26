Si tu mente quedó atrapada con el thriller de acción y supervivencia “Apex” (en español: “Depredador dominante”), que nos presenta a Sasha, una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana, pero termina atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa, te damos a conocer otras cinco películas que también podrían interesarte, pues te mantendrán en vilo a lo largo de su trama. Antes te comentamos que “Apex” está protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, y se estrenó el 24 de abril en Netflix.

“NO TE MUEVAS”

Breve sinopsis que Netflix le da a “No te muevas”: “Una mujer en duelo encuentra a un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada. Cuando su cuerpo deja de responder, su lucha por sobrevivir empieza”.

Título original: Don’t Move

Don’t Move Año: 2024

2024 Duración: 85 min.

85 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Finn Wittrock, Kelsey Asbille y Moray Treadwell

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“TRAMPA EN ALTAMAR”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Trampa en altamar”: “Tras un accidente en altamar, una mujer y sus amigos son rescatados por un barco pesquero, pero quedan a merced de los espeluznantes caprichos de su capitán”.

Título original: Dead Seaaka

Dead Seaaka Año: 2024

2024 Duración: 88 min.

88 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Isabel Gravitt, Genneya Walton y Koa Tom

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“SANGRE FRÍA”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Sangre fría”: “Tras rescatar a una camarera de un ex abusivo, David sufre un accidente que les obliga a unirse para sobrevivir a una tormenta de nieve... y a un peligroso depredador”.

Título original: Cold Meat

Cold Meat Año: 2023

2023 Duración: 90 min.

90 min. País: Reino Unido

Reino Unido Elenco principal: Allen Leech, Nina Bergman y Yan Tual

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“FINAL DEL CAMINO”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Final del camino”: “Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro”.

Título original: End of the Road

End of the Road Año: 2022

2022 Duración: 89 min.

89 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Queen Latifah, Ludacris y Beau Bridges

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“LOU”

Breve sinopsis que Netflix le da a “LOU”: “Una mujer misteriosa y solitaria lucha contra las inclemencias y su propio pasado oscuro cuando la hija de una vecina es secuestrada durante una tormenta”.

Título original: Lou

Lou Año: 2022

2022 Duración: 107 min.

107 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Allison Janney, Jurnee Smollett y Logan Marshall-Green

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