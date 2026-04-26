Si amaste a Sasha en “Apex”, estas 5 películas en Netflix también te van a enganchar desde el minuto uno (Foto: Chernin Entertainment / Netflix / Ian Bryce Productions / RVK Productions)
Si amaste a Sasha en “Apex”, estas 5 películas en Netflix también te van a enganchar desde el minuto uno (Foto: Chernin Entertainment / Netflix / Ian Bryce Productions / RVK Productions)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tu mente quedó atrapada con el (en español: “Depredador dominante”), que nos presenta a Sasha, una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana, pero termina atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa, te damos a conocer otras cinco , pues te mantendrán en vilo a lo largo de su trama. Antes te comentamos que “Apex” está protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, y se estrenó el 24 de abril en Netflix.

Mira también:

“NO TE MUEVAS”

Breve sinopsis que Netflix le da a “No te muevas”: “Una mujer en duelo encuentra a un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada. Cuando su cuerpo deja de responder, su lucha por sobrevivir empieza”.

“TRAMPA EN ALTAMAR”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Trampa en altamar”: “Tras un accidente en altamar, una mujer y sus amigos son rescatados por un barco pesquero, pero quedan a merced de los espeluznantes caprichos de su capitán”.

“SANGRE FRÍA”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Sangre fría”: “Tras rescatar a una camarera de un ex abusivo, David sufre un accidente que les obliga a unirse para sobrevivir a una tormenta de nieve... y a un peligroso depredador”.

“FINAL DEL CAMINO”

Breve sinopsis que Netflix le da a “Final del camino”: “Una mujer recientemente enviudada debe proteger a su familia durante un terrible viaje en coche cuando un asesinato y una bolsa de dinero desaparecida las pone en peligro”.

“LOU”

Breve sinopsis que Netflix le da a “LOU”: “Una mujer misteriosa y solitaria lucha contra las inclemencias y su propio pasado oscuro cuando la hija de una vecina es secuestrada durante una tormenta”.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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