A pesar de ciertas advertencias y algunas señales, Sasha (Charlize Theron), una mujer intrépida que atraviesa por un duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para poner a prueba sus límites en “Apex” (“Depredador dominante” en español). Su excursión se vuelve una lucha por sobrevivir cuando el despiadado psicópata Ben (Taron Egerton) se cruza en su camino. Este hombre la acorrala y la obliga a ser parte de un juego mortal de “gato y ratón”, así que la protagonista debe utilizar sus habilidades para hacerle frente. ¿Quiénes conforman el reparto principal de este thriller de acción y supervivencia de Netflix?

La película dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”, “Adrift”) y escrita por Jeremy Robbins cuenta con Charlize Theron y Taron Egerton como protagonista y un elenco conformado por Eric Bana, Matt Whelan, Bessie Holland, Aaron Pedersen, Rob Carlton, Duncan Fellows, Julia Ohannessian, Niam Hogan, Willow Seager, Zac Garred y Caitlin Stasey.

“No podría estar más emocionado”, aseguró el director Kormákur a Tudum en febrero de 2025. ”Trabajar en los escarpados y hermosos paisajes de Australia con tres de los actores más talentosos y dedicados del mundo, Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana, es una verdadera alegría, incluso cuando los someto a un duro desafío en esta singular historia de supervivencia”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “APEX”

1. Charlize Theron como Sasha

Charlize Theron, que apareció en producciones como “The Italian Job”, “Hancock”, “Blancanieves y el cazador”, “Prometheus”, “Mad Max: Fury Road”, “The Fate of the Furious”, “La vieja guardia” y “Bombshell”, asume el rol de Sasha en “Apex”. Se trata de una escaladora experta y adicta a la adrenalina que viaja al desierto australiano para lidiar con una pérdida personal, sin imaginar que se convertirá en la presa de un juego mortal.

En la película de acción y suspense "Apex", Sasha (Charlize Theron) debe sobrevivir a la persecución de Ben, quien la escogió como su siguiente presa (Foto: Netflix)

2. Taron Egerton como Ben

Taron Egerton, que fue parte de películas como “Kingsman: The Secret Service”, “Kingsman: The Golden Circle”, “Rocketman”, “Billionaire Boys Club”, “Robin Hood”, y “Carry-on”, da vida a Ben, un psicópata y astuto asesino en serie que acecha a Sasha en la naturaleza salvaje.

“En mi versión, Ben es el héroe”, indicó Egerton a Netflix. “Todo tiene que tener sentido para él. Así que parte de mi trabajo consiste en crear un código espiritual para él”.

Taron Egerton asume el papel de Ben, quien obliga a Sasha a participar de su mortal juego, en la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

3. Eric Bana como Tommy

Eric Bana, que participó en producciones como “Lucky You”, “The Other Boleyn Girl”, “Mary and Max”, “Star Trek”, “Funny People”, “King Arthur: Legend of the Sword”, “The Forgiven”, “The Dry”, “Back to the Outback”, “Something in the Air” y “Untamed”, interpreta a Tommy. Aunque se trata de un personaje secundario, tiene un rol fundamental.

Eric Bana, quien protagoniza la miniserie "Indomable", también es parte del reparto de la película "Apex" (Foto: Netflix)

4. Matt Whelan como Hunter

Matt Whelan, que fue parte de las series “Narcos”, “Coverband”, “Top of the Lake “ y “Go Girls”, y las series “Pork Pie”, “Dancers”, “3 Mile Limit”, “The Most Fun You Can Have Dying”, “My Wedding and Other Secrets”, “Show of Hands Matt” y “Eagle vs Shark”, da vida a Hunter en “Depredador dominante”.

5. Bessie Holland

Bessie Holland, que apareció en “Wentworth”, “The Beautiful Lie, “The True History of Billie The Kid”, “Get Krack!n”, “Wakefield”, “The Dry”, “Fisk”, “The Tourist”, “Irreverent”, “The Twelve” y “Treasure & Dirt”, también es parte del elenco de esta película de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Depredador dominante”:

Aaron Pedersen

Rob Carlton

Duncan Fellows

Julia Ohannessian

Niam Hogan

Willow Seager

Zac Garred como Sean

Caitlin Stasey como Leah

¿DE QUÉ TRATA “APEX”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Depredador dominante”, “una mujer afligida busca consuelo en la naturaleza, solo para verse atrapada en un mortal juego del gato y el ratón con un asesino en serie.”

¿CÓMO VER “APEX”?

“Apex” se estrenará el viernes 24 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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