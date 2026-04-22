Cuando Sasha (Charlize Theron) se adentra en la naturaleza australiana busca lidiar con un duelo y poner a prueba sus límites, pero un encuentro con el despiadado psicópata Ben (Taron Egerton) lo cambia todo en “Apex” (“Depredador dominante” en español). En ese entorno hostil, la protagonista debe buscar la manera de sobrevivir al juego mortal de “gato y ratón”. ¿Quieres conocer más detalles sobre la película de Netflix dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”, “Adrift”)? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, miembros del reparto principal y más datos relevantes.

“Es un thriller psicológico”, indicó Theron a Tudum. “En realidad, es una historia sobre la supervivencia, no solo física, sino también emocional. Y trata sobre descubrir de qué estás hecha”. Mientras que Kormákur habló sobre el guion de Jeremy Robbins: “Me pareció casi existencial. A través de la acción, del terror y de las dificultades, se revelan los personajes”.

Además de Charlize Theron y Taron Egerton, la película de acción y suspense “Apex”, cuenta con las actuaciones de Eric Bana, Matt Whelan, Bessie Holland, Aaron Pedersen, Rob Carlton, Duncan Fellows, Julia Ohannessian, Niam Hogan, Willow Seager, Zac Garred y Caitlin Stasey.

Sasha (Charlize Theron) lucha contra Ben (Taron Egerton) para sobrevivir en la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “APEX”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Depredador dominante”, “una mujer afligida busca consuelo en la naturaleza, solo para verse atrapada en un mortal juego del gato y el ratón con un asesino en serie.”

A pesar de que alguien le aconseja no exponerse a los peligros del Outback australiano sola, Sasha decide continuar con su recorrido. Incluso escucha las recomendaciones de Ben, quien no tarda en localizarla y explicarle las reglas de su sádico juego.

Luego de darle una ventaja para que se aleje lo más posible antes de que termine su música motivadora, Ben empieza la cacería y está dispuesto a todo para ganar. A la protagonista le cuesta comprender lo que está sucediendo, pero sus instintos de supervivencia no tardan en aflorar.

¿CÓMO VER “APEX”?

“Apex” se estrenará el viernes 24 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “DEPREDADOR DOMINANTE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “APEX”

Charlize Theron como Sasha

Taron Egerton como Ben

Eric Bana como Tommy

Matt Whelan como Hunter

Bessie Holland

Aaron Pedersen

Rob Carlton

Duncan Fellows

Julia Ohannessian

Niam Hogan

Willow Seager

Zac Garred como Sean

Caitlin Stasey como Leah

Taron Egerton asume el rol de Ben, un despiadado psicópata, en la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DEPREDADOR DOMINANTE”?

“Apex”, que cuenta con Ian Bryce, Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Charlize Theron, Beth Kono, AJ Dix y Baltasar Kormákur como productores, tiene una duración de 96 minutos, es decir, 1 hora y 36 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “APEX”?

El rodaje principal de “Depredador dominante”, producida por las compañías Chernin Entertainment, Ian Bryce Productions, Denver and Delilah Productions y RVK Studios, comenzó en Sídney y sus alrededores, en Nueva Gales del Sur, Australia, en febrero de 2025.

“Para una película como ‘Apex’, donde los elementos y el terreno son personajes tan importantes como las estrellas que luchan en ellos, ningún otro país del mundo podría haber reemplazado a Australia como nuestra locación principal”, señaló Kormákur a Netflix. “El paisaje incomparable, las instalaciones de estudio y los talentosos equipos de Nueva Gales del Sur han sido una bendición para esta producción. Quiero agradecer a la gente de Nueva Gales del Sur, al gobierno de Nueva Gales del Sur y al programa Location Offset del gobierno australiano por todo el apoyo que hemos recibido para hacer posible este proyecto”.

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