¿Sabías que “Apple Cider Vinegar” (“Vinagre de manzana” en español) está inspirada en una historia de la vida real? La nueva serie australiana de Netflix se basa en hechos y personajes reales, pero utiliza recursos ficticios para completar el drama que sigue a Belle Gibson (Kaitlyn Dever) y Milla Blake (Alycia Debnam-Carey), dos jóvenes influencers que promueven el estilo de vida saludable y dieta estricta para curar enfermedades mortales como el cáncer.

La serie dirigida por Jeffrey Walker (“El claro del abismo”, “El hábil evasor”, “Modern Family”) y escrita por Samantha Strauss (“The End”, “Nine Perfect Strangers”, “Dance Academy”) está inspirada en el libro “The Woman Who Fooled the World” (“La mujer que engañó al mundo”), que los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano publicaron en 2017 tras conocer el caso de la influencer australiana Belle Gibson.

“La Bella de nuestro programa es una persona muy complicada. Es muy buena siendo un camaleón, asumiendo personalidades totalmente diferentes y haciendo todo lo posible para conseguir lo que quiere. Es muy despiadada y muy decidida”, señaló la protagonista de “Apple Cider Vinegar” a Tudum.

En la serie "Apple Cider Vinegar", los resultados médicos de Belle Gibson (Kaitlyn Dever) salen normales, pero ella inventa una enfermedad (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DE LA VIDA REAL DETRÁS DE “APPLE CIDER VINEGAR”

Belle Gibson aseguraba haber curado su cáncer cerebral terminal mediante terapias alternativas y nutrición. Utilizó su cuenta de Instagram para compartir su supuesta historia milagrosa y ganó miles de seguidores que admiraban su valentía y otros que querían seguir sus pasos para curar sus enfermedades.

La influencer contó que a los 20 años le diagnosticaron un tumor cerebral maligno inoperable. Luego de someterse a dos meses de quimioterapia y radioterapia, sufrió efectos secundarios y buscó otra alternativa. Supuestamente, encontró su salvación en una dieta libre de lácteos, gluten, conservantes, alimentos transgénicos y azúcar.

Tanto en su sitio web como en su app The Whole Pantry compartía el mensaje de que la alimentación “integral” curó su cáncer terminal. Gracias a esas mentiras, firmó un contrato para publicar un libro con Penguin Australia y ganó un premio “Fun, Fearless Female Award” de Cosmopolitan. Aunque contaba con retractores, su popularidad era superior.

No fue hasta abril de 2015 que Gibson confesó a la revista Australian Women’s Weekly que “nada de eso es verdad”. Esto después de que los periodistas de investigación Beau Donelly y Nick Toscano la expusieran. No obstante, más tarde, contó una versión distinta de su historia inicial. Aseguró que recibió un mal diagnóstico de un hombre llamado Mark Johns. No se demostró su existencia.

En septiembre de 2017, Belle Gibson fue multada por participar en una conducta engañosa o fraudulenta y una conducta abusiva que viola la Ley Australiana del Consumidor. Se le ordenó pagar 410.000 dólares australianos. Deuda que según el medio australiano Herald Sun aún no cancela y ha aumentado a 500.000.

En la miniserie australiana "Apple Cider Vinegar", Belle Gibson (Kaitlyn Dever) construye un imperio basado en mentiras (Foto: Netflix)

Milla Blake de “Apple Cider Vinegar”, ¿también se inspira en un personaje real?

Este personaje de “Apple Cider Vinegar” parece estar inspirado en Jessica Ainscough, también conocida como la “Guerrera del Bienestar”. A los 22 años, fue diagnosticada con sarcoma epitelioide localizado en el tejido blando de su brazo izquierdo. Se negó a la amputación y buscó tratamientos alternativos.

En 2010, Ainscough viajó a México para aprender la terapia Gerson y detalló sus avances en su blog llamado The Wellness Warrior y en redes sociales. Por supuesto, ganó miles de seguidores, pero también detractores que cuestionaban los métodos promovía.

Cuando su salud empeoró, volvió a la medicina convencional, pero falleció en diciembre de 2014.

El personaje de Milla Blake (Alycia Debnam-Carey) de la miniserie australiana "Apple Cider Vinegar" se basa en la fallecida bloguera Jessica Ainscough (Foto: Netflix)