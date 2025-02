Si quedaste impresionado con “Apple Cider Vinegar”, la miniserie inspirada en la influencer Belle Gibson, de seguro estás interesado en saber qué eventos de la vida real se adaptan fielmente a los presentados en esta producción de seis episodios. ¿Ansioso por saberlo? Tranquilo que a continuación, te los detallamos.

Cabe precisar que este drama, que aterrizó en Netflix el 6 de febrero de 2025, se basó en el libro “The Woman Who Fooled the World” (“La mujer que engañó al mundo”) y es protagonizada por Kaitlyn Dever.

LOS SUCESOS REALES QUE SE ADAPTAN EN “APPLE CIDER VINEGAR”

Para nadie es un secreto que para hacer más interesante una ficción, se recurre a sucesos que jamás sucedieron, tal como pasó en este drama; sin embargo, hay eventos reales que sí aparecieron en “Apple Cider Vinegar”. Estos son:

1. BELLE GIBSON FINGIÓ TENER NO UNO, SINO VARIOS TIPOS DE CÁNCER

“Apple Cider Vinegar” nos muestra la gran mentira de la influencer Belle Gibson, quien no sólo aseguró tener uno, sino varios tipos de cáncer para promover sus terapias alternativas, algo que en realidad sí pasó. Fue a inicios de 2013, cuando la australiana lanzó un blog en Instagram para dar a conocer que se había mudado en 2009 de Perth a Melbourne para buscar un tratamiento a su cáncer cerebral en fase terminal. No sólo ello, señaló que se sometió a una cirugía cardíaca y había muerto por unos minutos durante la operación, publicó The Australian.

Lo peor fue la vez que contó a sus miles de seguidores que en 2014, además de su tumor en el cerebro también le diagnosticaron cáncer de riñón, hígado, bazo, útero y sangre, algo que supuestamente la dejó devastada pues era una joven madre de familia. A pesar de sus aseveraciones, ella jamás mostró pruebas de su enfermedad, pero muchos le creyeron.

En "Apple Cider Vinegar", Belle Gibson asegura que tiene cáncer terminal (Foto: Netflix / Picking Scabs / Screen Australia)

2. LA INFLUENCER JAMÁS RECAUDÓ DINERO PARA CARIDAD

En la serie, vemos a Belle Gibson señalando que recaudaba dinero para la caridad, además de trabajar con organizaciones benéficas, pero jamás entregó algún monto de su parte. Lo peor fue cuando se descubrió que usaba de pantalla su supuesta enfermedad y la de un niño que en realidad tenía cáncer cerebral para obtener fondos. Fue así que se hizo amiga del menor y de su madre. Si bien, es cruel, esto fue lo que hizo la australiana.

En una ocasión llegó a decir que había donado US$300,000, pero de ese total solamente entregó US$7,000, esto lo hizo después de enterarse de que muchos la estaban investigando.

3. TODO EL MUNDO LE CREYÓ SIN VERIFICAR NADA

Debido a que se hizo famosa en base a mentiras, lo que muchos no podían entender es como nadie validó todo lo que estaba diciendo. Fue así que casi logra publicar su libro de cocina The Whole Pantry con la editorial Penguin, la cual pagó US$30,000 por no verificar las afirmaciones de su libro.

Lo mismo pasó con Apple, con el que Gibson tenía un acuerdo. Precisamente, fue con Apple Cider Vinegar con el que lanzó su aplicación The Whole Pantry en 2013. Debido al éxito en cientos de miles de usuarios, se planeó incluirla como una función preinstalada en el Apple Watch de 2015, pero al verse descubierta, se canceló todo. Los cuestionamientos nuevamente llegaron por no verificar los antecedentes de los desarrolladores de aplicaciones con los que trabajaban, publica Screen Rant.

Belle Gibson es interpretado por la actriz Kaitlyn Dever en "Apple Cider Vinegar" (Foto: Netflix / Picking Scabs / Screen Australia)

4. CAMILLA BLAKE SE INSPIRÓ EN UNA INFLUENCER ENFERMA QUE NO FUE RIVAL DE GIBSON

El personaje de Camilla Blake se inspiró en Jessica Ainscough, otra influencer australiana que sí tuvo cáncer y que usó la medicina alternativa para afrontar su enfermedad. Al igual que en la ficción, su madre fallece, así como ella a los 29 años. Es preciso aclarar que no era cercana a Belle y menos tuvo una rivalidad con ella, tal como muestran en “Apple Cider Vinegar”. Lo que sí es cierto y lo vemos en la miniserie, es que Gibson asistió al funeral de la muchacha.

Lo más probable es que Belle se habría acercado a ella por puro interés, ya que al saber que la joven sí padecía de un cáncer invasivo que decidió no tratarlo de forma convencional, le habría ayudado para seguir con su gran mentira.

5. CHANELLE MCAULIFFE DELATÓ A SU AMIGA BELLE GIBSON

Si bien, Chanelle es presentada en “Apple Cider Vinegar” como la mánager de Belle, lo cierto es que ella solamente era su amiga, quien tras descubrir toda esta red de engaños sobre su salud, no dudó en delatarla. Su correcto accionar en la vida real fue mostrado en la ficción.

Pero lograr que la escucharan fue complicado, toda vez que al principio varios medios la rechazaron; es más, cuando intentó llamar a la policía y un abogado, no lo logró. Al final, los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano oyeron su testimonio. Ellos publicaron el libro “La mujer que engañó al mundo”.

Alycia Debnam-Carey como Milla Blake y Aisha Dee como Chanelle en la miniserie australiana "Apple Cider Vinegar" (Foto: Netflix)

6. LA MADRE DE GIBSON SE AVERGONZÓ DE SU HIJA

Al enterarse de todo lo que su hija había hecho, Natalie Dal-Bello se avergonzó de ella. No sólo ello, desenmascaró todas sus mentiras sobre su crianza. Es así que negó que la influencer la había cuidado a ella y a su hermano desde pequeña, asegurando que tuvo una infancia normal y no hizo muchas tareas domésticas.

Aunque reconoció que tenía esclerosis múltiple, la mujer dijo que eso no fue impedimento para cuidar de su familia, publicó en 2015 el sitio web news.com.au. Es preciso mencionar que esto no se menciona en la miniserie.