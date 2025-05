Cuando Yumeko, una misteriosa estudiante de intercambio procedente de Japón, llega con una destreza en el juego y un oscuro secreto, amenaza con trastocar por completo el statu quo de la escuela en “Apuesta” (“Bet” en su idioma original), serie de Netflix basada en el manga dramático y de misterio “Kakegurui”, escrito por Homura Kawamoto e ilustrado por Tōru Naomura. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Bet”, dirigida por Simon Barry (“Warrior Nun”), se ambienta en un internado de élite donde todo, incluso la jerarquía, se determina por las apuestas. Los diez mejores jugadores entran al poderoso Consejo Estudiantil, que pone sus ojos en Yumeko debido a sus habilidades y al misterio que la envuelve.

Miku Martineau, Ayo Solanke, Eve Edwards, Clara Alexandrova, Hunter Cardinal, Anwen O’Driscoll, Aviva Mongillo y Ryan Sutherland son algunos de los actores que conforman el reparto de “Apuesta”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “APUESTA”

1. Miku Martineau como Yumeko

Miku Martineau, que apareció en producciones en “What We Do with Witches”, “Ruby and the Well”, “Honor Society”, “Star Trek: Section 31”, da vida a Yumeko, una enigmática alumna de intercambio que llega a la Escuela Preparatoria St. Dominic con sed de venganza. Sus padres también estudiaron en ese lugar y fueron asesinados por ser parte del juego.

Miku Martineau interpreta a Yumeko, quien busca vengar la muerte de sus padres, en la serie "Apuesta" (Foto: Netflix) ×

2. Dorian Giordano como Chad

Dorian Giordano, que fue parte de “Lockdown”, “Reacher”, “Reindeer Games”, “Avatar: The last airbender” y “A Dance in the Snow”, asume el rol de Chad, uno de los estudiantes de St. Dominic y que se vuelve amigo de Yumeko.

Dorian Giordano asume el papel de Chad y Ayo Solanke también es parte del reparto de la serie "Apuesta" (Foto: Netflix) ×

3. Ayo Solanke

Ayo Solanke, que participó en “Isolated”, “Almost Unsolved”, “A Carol for Two”, “Life’s Red Light” y “Clown in a Cornfield”, interpreta a uno de los estudiantes de St. Dominic en “Bet”. Al igual que Chad, recibe bien a Yumeko y le informa del funcionamiento de la escuela.

Ayo Solanke junto a Miku Martineau, quiend a vida a Yumeko, en la serie "Apuesta" (Foto: Netflix) ×

4. Alexandra Chaves como Amanda

Alexandra Chaves, que fue parte de series como “Anne with an E”, “Good Witch”, “Overlord and the Underwoods”, “The Next Step” y “Geek Girl”, da vida a Amanda, quien lidera el Consejo estudiantil de St. Dominic.

Alexandra Chaves interpreta a Amanda, que lidera el Consejo estudiantil, en la serie "Apuesta" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Apuesta”:

Rami Khan como Rex

Piyal Sarker como Kylie

Erin Agostino como Enza

James Burke como Raymond Rowe

Shane Daly como Mattias

Isaac Kragten como Ricky

¿DE QUÉ TRATA “APUESTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Apuesta’ sigue a los estudiantes de un internado para la élite mundial, donde el juego clandestino no es solo un pasatiempo, sino la clave para ostentar el poder. Cuando Yumeko, una enigmática alumna de intercambio, irrumpe en el centro, su extraordinaria destreza en las apuestas la sitúa en el punto de mira del Consejo Estudiantil. Lo que nadie sospecha es que la búsqueda secreta de venganza de la recién llegada amenaza con cambiar por completo el ‘statu quo’ del instituto.”

¿CÓMO VER “APUESTA”?

“Apuesta” se estrenará el jueves 15 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el live action del anime “Kakegurui” solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí