La segunda temporada de “Arcane” termina el 23 de noviembre de 2024 con el tercer acto conformado por tres episodios. Uno de los personajes que ha llamado la atención de los fanáticos de la serie animada de Netflix es Isha, la niña huérfana que Jinx (Powder) rescata en el tercer capítulo. ¿La razón? No ha emitido ninguna palabra desde su primera aparición. ¿Cuál es la razón? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En su primera escena, Isha intenta escapar de los matones en Undercity y lo consigue gracias a Jinx, a quien la pequeña idolatra. Aunque no habla, Isha puede comunicarse con su salvadora y tras compartir varios momentos, empiezan a formar un fuerte vínculo. De hecho, la niña imita a Jinx, su cabello azul y sus tatuajes.

Debido a su creciente amistad con Jinx, Isha interviene en la pelea que Powder tiene con Vi y evita que esta última la lastime más. Isha también provoca el distanciamiento de Caitlyn y Vi, debido a que la hermana de Jinx detiene el ataque de Caitlyn contra la niña.

Isha admira a Jinx, así que desde que la conoció ha imitado su cabello azul y otros detalles en la temporada 2 de "Arcane" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ ISHA NUNCA HABLA EN “ARCANE”?

Aún no se ha revelado la razón por la que Isha no habla en la segunda temporada de “Arcane”. Se trata de un personaje creado exclusivamente para la serie de Christian Linke y Alex Yee, es decir, no aparece en “League of Legends”, así que no se tienen muchas pistas sobre su historia y los motivos por los que no habla.

No obstante, en la relación de actores y personajes que aparece en IMDb, se indica que Lucy Lowe es la actriz encargada de darle voz a Isha. ¿Significa que la niña que sigue a Jinx finalmente hablará en los últimos episodios?

A falta de una explicación oficial, los fanáticos han creado sus propias teorías. Para algunos, Isha no habla debido a los traumas de su oscuro pasado. Al vivir en Zaun es claro que ha atravesado por muchos problemas, lo que se confirma con la persecución de los matones en su primera aparición.

¿Dónde está su familia? ¿Cómo la perdió? Por lo pronto se sabe que es huérfana y que desarrolló un cariño especial por Jinx casi al instante. Tal vez no creció con nadie que le pudiera enseñar a hablar. En cualquier caso, los últimos capítulos de “Arcane” podrían brindar una respuesta al mutismo de Isha.

Jinx siente un cariño especial por Isha, debido a que le recuerda a Powder, en la temporada 2 de "Arcane" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ARCANE” - TEMPORADA 2 ACTO 3?

El Acto 3 de la segunda temporada de “Arcane” se estrenará el sábado 23 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el final de la serie animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.