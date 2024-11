Debido a que este 23 de noviembre de 2024 llega a su fin “Arcane” después de dos emocionantes temporadas, sus seguidores están desconsolados porque ya no verán más sobre Jinx y Violet en la exitosa serie animada, que los llevó a sentir todo tipo de emociones e incluso tomar partido por uno de los bandos. Por esta razón, el que menos se pregunta qué otros proyectos de League of Legends (LoL) pueden esperarse en Netflix. La respuesta en esta nota.

Antes te precisamos que esta producción también es conocida como “Arcane: League of Legends”, al ser una adaptación del popular videojuego de Riot Games. Ha sido galardonada con importantes reconocimientos de la industria audiovisual con 9 premios Annie, 4 premios Emmy y un The Game Award.

"Arcane" no lanzó de golpe cada una de sus temporadas, sino que estas fueron divididas cada una en tres actos de 3 episodios cada uno (Foto: Fortiche Production / Riot Games)

¿QUÉ OTROS PROYECTOS DE LEAGUE OF LEGENDS / LOL PUEDEN ESPERARSE EN NETFLIX TRAS EL FINAL DE “ARCANE”?

Tras el final de “Arcane”, los seguidores de la serie de streaming basada en un videojuego se preguntan qué otros proyectos de League of Legends pueden esperar en Netflix. Sus mismos creadores hablaron al respecto. ¿Qué dijeron? En entrevista con TechRadar, Christian Linke y Alex Yee dieron a entender que pasará mucho tiempo para que una próxima película o adaptación de LoL llegue a la pantalla, aunque advirtieron que tienen varios proyectos en desarrollo, pero no estaban en la “producción de alguno de ellos”.

“Hemos jugado a League of Legends desde siempre y hay muchos personajes que nos apasionan. La forma en que estamos explorando esto es: ‘¿Qué es lo que realmente nos apasiona?’ y ‘¿qué tenemos que sea una gran historia que también apasione a nuestra audiencia?’. Todavía no estamos en producción en ninguna de esas cosas. En realidad, solo estamos desarrollando historias y guiones en este momento, así que no puedo decir nada todavía, lamentablemente. Ojalá pudiera. Ojalá hubiera esta madurez en Internet donde todos digan: ‘Está bien si no funciona’. Cualquier cosa que te digamos a ti se considera un compromiso duro que terminará con nuestras vidas si no sucede”, señaló Linke al periodista Tom Power.

Por su parte, Yee dijo que si en algún momento del desarrollo de “Arcane” hubiesen anunciado que sabían cuál sería el resultado final de la serie habrían “mentido muchas veces”; sin embargo, aclaró que tienen “hambre de contar más historias”.

Como se recuerda, para sacar la primera temporada de la serie animada en 2021, tuvo que pasar seis años, y para que su segunda entrega vea la luz transcurrieron tres años. Pese a que inicialmente “Arcane” iba a durar cinco temporadas, sus creadores aseguraron que eso jamás fue su plan y terminaría en la entrega dos, tal como sucede.

La historia de "Arcane" se desarrolla en las ciudades de Piltover y Zaun, ubicadas en el mundo de Runeterra (Foto: Fortiche Production / Riot Games)