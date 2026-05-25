La fiebre por los thrillers adolescentes sigue por todo lo alto y, en este contexto, “Asesinato para principiantes” (en su idioma original: “A Good Girl’s Guide to Murder”) regresa con una temporada 2 que vuelve a poner a Pip en el centro de un caso lleno de secretos, emociones al límite y pistas escondidas en cada escena. Así, con tantos nombres y sospechosos dando vueltas, aquí te traigo una guía del elenco para que identifiques quién es quién en los nuevos episodios de la serie de Netflix. ¡Conoce a cada uno de sus actores y personajes!

Vale precisar que la ficción es la adaptación televisiva de la saga literaria de misterio juvenil de Holly Jackson.

En ese sentido, la nueva tanda de capítulos adapta el segundo libro, “Good Girl, Bad Blood”, y sigue a Pip después de resolver el caso de Andie Bell, cuando un nuevo desaparecido vuelve a sacudir a Little Kilton.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Asesinato para principiantes” - Temporada 2:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES” - TEMPORADA 2?

1. Emma Myers como Pippa “Pip” Fitz-Amobi

De acuerdo con Netflix Tudum, Emma Myers vuelve a liderar el elenco como Pippa “Pip” Fitz-Amobi, la estudiante brillante y obsesiva que se resiste a dejar los casos archivados.

En esta entrega, la actriz se consolidad como una de las detectives adolescentes favoritas del streaming, luego de hacerse conocida mundialmente por su papel de Enid en “Wednesday”.

Emma Myers como Pippa "Pip" Fitz-Amobi en una escena de la temporada 2 de la serie "A Good Girl's Guide to Murder" (Foto: Netflix)

2. Zain Iqbal como Ravi Singh

Frente a Pip está otra vez Zain Iqbal como Ravi Singh, aliado romántico y compañero de investigación de nuestra protagonista.

Más allá de “Asesinato para principiantes”, el actor ha sido parte del elenco de la película “All Crazy Random” y del cortometraje “Why ME?”.

El actor Zain Iqbal como Ravi Singh y la actriz Emma Myers como Pippa "Pip" Fitz-Amobi en una escena de la temporada 2 de la serie "A Good Girl's Guide to Murder" (Foto: Netflix)

3. Los amigos de Pip

El círculo íntimo de Pip también se mantiene:

Asha Banks como Cara Ward , la mejor amiga de la protagonista.

como , la mejor amiga de la protagonista. Yali Topol Margalith como Lauren Gibson .

como . Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds.

Ellos son piezas clave dentro del grupo de amigos y del nuevo misterio, pues el hermano de Connor se convierte en el centro de la desaparición que sacude a Little Kilton.

Emma Myers como Pippa "Pip" Fitz-Amobi, Asha Banks como Cara Ward, Yali Topol Margalith como Lauren Gibson y Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds en una escena de la temporada 2 de la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

4. Henry Ashton como Max Hastings

Por otro lado, Henry Ashton interpreta a Max Hastings, joven cuyo inminente juicio sigue marcando la vida de Pip y de todo el pueblo.

Previamente, el intérprete ha participado en producciones como "A Knight of the Seven Kingdoms“, ”My Lady Jane" y "Pressure".

Henry Ashton como Max Hastings en una escena de la temporada 2 de la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Asesinato para principiantes” - Temporada 2:

5. Misia Butler como Stanley Forbes , guardia de seguridad del club de golf que gana relevancia en el nuevo caso.

, guardia de seguridad del club de golf que gana relevancia en el nuevo caso. 6. Eden H. Davies como Jamie Reynolds , hermano de Connor y músico muy querido en el pueblo cuya repentina desaparición abre la nueva investigación.

, hermano de Connor y músico muy querido en el pueblo cuya repentina desaparición abre la nueva investigación. 7. Jack Rowan como Charlie Green , el nuevo vecino de Pip que termina involucrado en el misterio.

, el nuevo vecino de Pip que termina involucrado en el misterio. 8. Freddie England como Robin , joven que empieza a salir con Lauren y altera la dinámica del grupo.

, joven que empieza a salir con Lauren y altera la dinámica del grupo. 9. Lu Corfield como Joanna Reynolds , madre de Jamie y Connor, golpeada por la desaparición de su hijo.

, madre de Jamie y Connor, golpeada por la desaparición de su hijo. 10. Anna Brindle como Flora Green

como Flora Green 11. Peter Sullivan como Christopher Epps

como Christopher Epps 12. Freddie Thorp como Luke Eaton

Según IMDb, completan el reparto:

13. Anna Maxwell Martin como Leanne Fitz-Amobi , la madre de Pip.

, la madre de Pip. 14. Gary Beadle como Victor Amobi , el padre de Pip.

, el padre de Pip. 15. India Lillie Davies como Andie Bell , la chica cuya muerte inició el primer gran caso de Pip.

, la chica cuya muerte inició el primer gran caso de Pip. 16. Carla Woodcock como Becca Bell , la hermana de Andie.

, la hermana de Andie. 17. Yasmin Al-Khudhairi como Naomi Ward , la hermana mayor de Cara.

, la hermana mayor de Cara. 18. Raiko Gohara como Zach Chen, amigo del grupo vinculado a la investigación previa.

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