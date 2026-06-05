Cuando las cosas se salen de control en una escuela debido al hijo mimado de un poderoso político, el inspector Na Hwa‑jin (Kim Mu-yeol) debe intervenir para enseñarle una lección en “Así aprenderás” (“Teach You a Lesson” en inglés y “Chamgyoyuk“ en su idioma original). El protagonista de esta serie coreana de Netflix es parte de un equipo de inspectores gubernamentales que intervienen en instituciones con graves problemas de indisciplina, acoso y padres tóxicos. ¿Quiénes completan el reparto? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en junio de 2026

Basado en el webtoon “Get Schooled” escrito por Chae Yong-taek e ilustrado por Han Ga-ram, este drama de acción escolar cuenta con la dirección de Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”, “Her Private Life”), el guion de Lee Nam-kyu (“Daily Dose of Sunshine”).

“Así aprenderás”, que giran en torno a la crisis del sistema educativo actual y el debate moral sobre cómo corregirlo, cuenta con un elenco principal conformado por Kim Mu-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon y Ha Young. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ASÍ APRENDERÁS”

1. Kim Mu-yeol como Na Hwa-jin

Kim Mu-yeol, que fue parte de “Finding Mr. Destiny”, “Warriors of the Dawn”, “The Devil’s Deal”, “The Roundup: Punishment” y “The Old Woman with the Knife”, da vida a Na Hwa-jin, un agente especial de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos (ERPA) que utiliza métodos poco convencionales para cumplir con su trabajo.

Kim Mu-yeol da vida a Na Hwa-jin, agente de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos, en la serie coreana "Así aprenderás" (Foto: Netflix)

2. Lee Sung-min como Choi Gang-seok

Lee Sung-min, que apareció en “When a Man Falls in Love”, “Monstar”, “Miss Korea”, “Big Man”, “Misaeng” y “Hogu’s Love”, asume el papel de Choi Gang-seok, ministro de Educación y fundador de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos. En el cuarto capítulo, sufre un ataque político en su oficina.

Lee Sung-min interpreta a Choi Gang-seok, fundador de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos, en la serie coreana "Así aprenderás" (Foto: Netflix)

3. Jin Ki-joo como Im Han-rim

Jin Ki-joo, que participó en series como “Misty”, “Come and Hug Me”, “The Secret Life of My Secretary”, “Homemade Love Story”, “Showtime Begins!”, “Mi perfecto desconocido”, “Uncle Samsik” y “Undercover High School”, interpreta a Im Han-rim, inspectora de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos que anteriormente fue una oficial de las fuerzas especiales.

Jin Ki-joo interpreta a Im Han-rim en la serie coreana "Así aprenderás", dirigida por Hong Jong-chan a partir de Lee Nam-kyu (Foto: Netflix)

4. Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae

Pyo Ji-hoon, que fue parte de las series “Temperature of Love”, “Love Alert”, “Hotel del Luna”, “More Than Friends”, “Yumi’s Cells” y “Good Partner”, asume el rol de Bong Geun-dae en “Así aprenderás”. Se trata del subdirector de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos.

Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae, que también es parte de la Agencia de Protección de los Derechos Educativos, en la serie coreana "Así aprenderás" (Foto: Netflix)

5. Ha Young como Choi Ga-yoon

Ha Young, que apareció en “Let Me Be Your Knight”, “Woo, una abogada extraordinaria”, “The Good Detective”, “¡Doona!”, “Héroes de guardia” y “Un novio por suscripción”, interpreta a Choi Ga-yoon, la hija de Gang-seok y prometida de Hwa-jin que intenta rehabilitar a los estudiantes problemáticos.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Teach You a Lesson”:

Kim Jong-soo como Ryoo Jong-pil

Lee Sang-hee

Cho Yu-jin

Choi Yeon-hwa

Park Seung-hyun

Kim Sun-je

Park Chan-yong

Kim Chan-hyung

Jang Yo-hoon como Min Ji-woong

¿DE QUÉ TRATA “ASÍ APRENDERÁS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Teach You a Lesson” “gira en torno a la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una institución establecida con la valiente misión de dar lecciones reales a los estudiantes, profesores y padres que se atreven a cruzar la línea. Este equipo, que opera más allá de los márgenes de la ley, no se detendrá ante nada en el afán de cumplir su objetivo: restablecer el orden en las escuelas.”

¿CÓMO VER “ASÍ APRENDERÁS”?

“Así aprenderás” se estrenó el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí