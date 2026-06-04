Ambientada en un sistema escolar disfuncional al borde del colapso, “Así aprenderás” (“Teach You a Lesson” en inglés y “Chamgyoyuk“ en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que se centra en un equipo de inspectores gubernamentales que intervienen en escuelas con graves problemas de indisciplina, acoso y padres tóxicos. Ellos deben poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.
Esta nueva serie de acción y drama escolar cuenta con la dirección de Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”, “Her Private Life”), el guion de Lee Nam-kyu (“Daily Dose of Sunshine”) y las actuaciones de Kim Mu-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon y Ha Young.
¿EN QUÉ SE BASA “TEACH YOU A LESSON”?
“Así aprenderás” está basada en el webtoon “Get Schooled” escrito por Chae Yong-taek e ilustrado por Han Ga-ram, publicado en Naver Webtoon. La historia forma parte del universo interconectado “Blue String” creado por YLAB.
¿DE QUÉ TRATA “ASÍ APRENDERÁS”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Teach You a Lesson” “gira en torno a la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una institución establecida con la valiente misión de dar lecciones reales a los estudiantes, profesores y padres que se atreven a cruzar la línea. Este equipo, que opera más allá de los márgenes de la ley, no se detendrá ante nada en el afán de cumplir su objetivo: restablecer el orden en las escuelas.”
Por lo visto en el tráiler, la violencia reina en las escuelas y los estudiantes ya no respetan a los profesores y autoridades escolares, así que el gobierno crea una agencia para proteger a las víctimas y restablecer el orden. Pero no solo los estudiantes se extralimitan, también lo hacen los maestros y padres..
Los temas centrales de “Así aprenderás” giran en torno a la crisis del sistema educativo actual y el debate moral sobre cómo corregirlo.
¿CÓMO VER “ASÍ APRENDERÁS”?
“Así aprenderás” se estrenará el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
TRÁILER DE “TEACH YOU A LESSON”
ACTORES Y PERSONAJES DE “ASÍ APRENDERÁS”
- Kim Mu-yeol como Na Hwa-jin
- Lee Sung-min como Choi Gang-seok
- Jin Ki-joo como Im Han-rim
- Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae
- Ha Young como Choi Ga-yoon
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ASÍ APRENDERÁS”?
La primera temporada de “Así aprenderás”, producida por las compañías Ylab Plex y GTist, tiene diez episodios.
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