“Attack on Titan” (en su idioma original: “Shingeki no Kyojin” y en español: “Ataque a los titanes”) es la franquicia anime creada por Hajime Isayama que acaba de celebrar una fecha simbólica para todos sus seguidores y, en medio de esa conmemoración, llegó un anuncio que reconecta al universo de los titanes con MAPPA, el estudio detrás de la etapa final del anime. Y es que la compañía firmará el opening del nuevo videojuego de la marca. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en la franquicia “Attack on Titan”, la humanidad vive recluida tras enormes murallas para protegerse de los titanes, seres gigantes que devoran personas.

No obstante, la aparente seguridad se rompe cuando uno de ellos destruye la muralla exterior y obliga a Eren Yeager, Mikasa Ackerman y Armin Arlert a enfrentar una realidad marcada por la pérdida, la guerra y el deseo de recuperar su libertad.

Entonces, a medida que los sobrevivientes se unen al Cuerpo de Exploración para combatir a los titanes, descubren que el origen de la amenaza está ligado a secretos políticos, conflictos entre naciones y una historia que cambia por completo su manera de entender el mundo.

EL NUEVO OPENING DE MAPPA PARA LA FRANQUICIA “ATTACK ON TITAN”

Hasta el momento, se ha revelado el primer adelanto visual de la animación de la apertura para “Attack on Titan 3”, el videojuego de Koei Tecmo, con la producción a cargo de MAPPA.

Y es que el estudio compartió un ‘key visual’ de este opening como parte de los anuncios por el Día de Attack on Titan, la fecha que la Asociación Japonesa de Aniversarios registró oficialmente para el 9 de septiembre en honor al inicio de la serialización del manga.

Además, según el sitio web del videojuego, esta animación fue dirigida por Arifumi Imai, animador de escenas de acción y ‘key animator’, con Manabu Akita como supervisor de ilustración, Junko Suenaga en el diseño de color, Yumena Ohama en el arte de fondos y Haruka Juta en el guion.

El póster oficial e ilustración promocional del videojuego de acción "Attack on Titan 3" (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ATTACK ON TITAN 3” Y EN QUÉ PLATAFORMAS?

“Attack on Titan 3” llega el 10 de diciembre del 2026 a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

De esta manera, se completa la trilogía de videojuegos que adapta la historia de la obra creada por Hajime Isayama, desde sus capítulos iniciales hasta el desenlace de la serie.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el opening de MAPPA no estará disponible en el lanzamiento y se sumará más adelante mediante una actualización.

¿QUIÉNES LE DAN VOZ A LOS PERSONAJES EN EL VIDEOJUEGO “ATTACK ON TITAN 3”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voz principal de “Attack on Titan 3”:

Yuki Kaji como Eren Yeager

como Eren Yeager Yui Ishikawa como Mikasa Ackerman

como Mikasa Ackerman Marina Inoue como Armin Arlert

como Armin Arlert Hiroshi Kamiya como Levi

como Levi Daisuke Ono como Erwin Smith

como Erwin Smith Park Romi como Hans Zoe

Cabe resaltar que el videojuego también incorporará a un protagonista personalizable dentro del Cuerpo de Exploración.

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