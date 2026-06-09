“Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un fenómeno cultural global que marcó una época. Desde el estreno de su primera temporada en 2013 hasta la emisión de sus finales especiales en 2023, mantuvo niveles de audiencia récord en todo el mundo y consiguió premios de gran prestigio como el Premio al Impacto Global en los Crunchyroll Anime Awards. A pesar de que han pasado varios desde el cierre de esta exitosa serie, la franquicia regresa con una nuevo proyecto.

Esta popular serie que revolucionó la industria del anime por su narrativa oscura y giros inesperados se basa en el manga creado por Hajime Isayama, que se publicó entre el 9 de septiembre de 2009 y el 9 de abril de 2021 y superó los 140 millones de copias en circulación a nivel mundial, posicionándose como uno de los mangas más vendidos de la historia.

Debido a ese éxito, “Attack on Titan” suele regresar con estrenos en cines, nuevos productos, colaboraciones y todo tipo de proyectos que emocionan a los fans. El nuevo proyecto es un videojuego desarrollado por Koei Tecmo America y Omega Force.

"Attack on Titan 2: Final Battle" es la versión definitiva y expansión del videojuego de acción táctica desarrollado por Omega Force (Foto: Koei Tecmo)

EL NUEVO VIDEOJUEGO DE “ATTACK ON TITAN”

El primer videojuego de “Attack on Titan” se lanzó en 2016 bajo el nombre “Wings of Freedom”, sigue fielmente los acontecimientos de la primera temporada del anime y está disponible en Steam, PS4, PS3, PS Vita y Xbox One.

“Attack on Titan 2” se lanzó en 2018 y cubre las dos primeras temporadas temporadas del anime con mecánicas de combate y desplazamiento por aire muy perfeccionadas. Se lanzó para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y es considerado por la comunidad y la crítica como la mejor adaptación.

Un año después se anunció una versión extendida, “Attack on Titan 2: Final Battle”, que incluye todo el arco argumental de la tercera temporada del anime e introduce nuevas armas de fuego, las Lanzas Relámpago y el modo de juego “Recuperación de Territorio”.

En el Summer Game Fest de 2026, Koei Tecmo y Omega Force anunciaron “Attack on Titan 3”, videojuego que promete adaptar la historia completa del anime y estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam) y la sucesora de Nintendo Switch.

El nuevo videojuego de “Attack on Titan” estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y Steam (Foto: Koei Tecmo/ Omega Force)

EL VIDEO PROMOCIONAL DE “ATTACK ON TITAN 3” Y OTRAS ACTUALIZACIONES

El 5 de junio de 2026, el canal oficial de YouTube de Koei Tecmo America compartió un tráiler de 90 segundos para generar expectación sobre el nuevo videojuego. En el clip anuncia que se compartirá nueva información el 1 de julio de 2026. ¿Se trata de la fecha de lanzamiento?

También se sabe que el videojuego estará disponible en japonés con texto en varios idiomas, como japonés, inglés, chino tradicional, chino simplificado, coreano, francés, italiano, alemán y español.

Por otro lado, “Attack on Titan” lanzará una importante actualización el 19 de junio de 2026, ya que formará parte de la celebración del 15.º aniversario de MAPPA. El director Hayashi Yūichirō y Yui Ishikawa, la voz de Mikasa Ackerman son invitados del evento.

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