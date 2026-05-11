¡Habemus estupendas noticias para los fans del anime “Shingeki no Kyojin”! Y es que la película “Attack on Titan: The Last Attack” (en español: ”Ataque a los titanes: El ataque final") regresa a los cines... para alegría de los seguidores de este estupendo universo creado por Hajime Isayama. Pero, ¿qué se sabe exactamente sobre el relanzamiento? ¿Y desde cuándo podrás disfrutar de la cinta en pantalla grande? Pues, para darle respuesta a estas interrogantes, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que el filme compila el tramo final de la historia de Eren Yeager y el conflicto que sacude al mundo de la serie en su desenlace.

Es decir, es la versión cinematográfica del cierre de “Attack on Titan”, pensada para llevar a las salas la escala épica del final.

Por lo tanto, funciona como una experiencia condensada para quienes ya conocen la franquicia.

Además, sirve como una forma de revivir el clímax de la ficción con mejor impacto visual y sonoro, algo que muchos fans valoran cuando se trata de producciones con batallas masivas y una animación muy cuidada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Attack on Titan: The Last Attack”:

¿DE QUÉ TRATA “ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK”?

El largometraje sigue el desenlace del viaje de Eren Yeager, quien lleva al límite su plan para acabar con el mundo que amenaza a la isla de Paradis.

Así, mientras el protagonista avanza con su decisión definitiva, antiguos aliados y enemigos se ven obligados a enfrentarlo en una batalla que redefine el destino de todos.

En ese sentido, “Attack on Titan: The Last Attack” pone en primer plano la fractura entre quienes intentan detener a Eren y quienes todavía entienden sus motivos, en un cierre marcado por la guerra, la pérdida y las consecuencias de una elección extrema.

¿CUÁNDO SE REESTRENA “ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK” EN ESTADOS UNIDOS?

Según Crunchyroll, el relanzamiento en cines de la película está programado para el lunes 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá.

Y es que se presenta como un evento especial de una sola noche, apuntando a concentrar a los fans en una fecha concreta y convertir la proyección en una experiencia compartida.

¿QUÉ FORMATO TENDRÁ EL REESTRENO DE “ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK”?

El reestreno de “Attack on Titan: The Last Attack” se anuncia como una versión en 4K para salas de Norteamérica.

O sea, se espera una proyección de alta calidad de imagen y sonido, aprovechando el trabajo que Studio MAPPA realizó para llevar el final del anime al formato de película.

¿CÓMO VER “ATTACK ON TITAN: THE LAST ATTACK” EN EL STREAMING?

Si por temas de localización o agenda no llegas a este relanzamiento, recuerda que igual puedes encontrar el filme dentro del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo en la comodidad de tu casa, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La película "Attack on Titan: El ataque final" se desarrolla a lo largo de 145 minutos de metraje (Foto: MAPPA)

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