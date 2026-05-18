En una época en la que parece que la humanidad pelea por su libertad contra “titanes gigantes”, el propio anime que cuenta esa historia terminó vetado en uno de los mercados más grandes del mundo. Y es que “Attack on Titan” (en su idioma original: “Shingeki no Kyojin” y en español: "Ataque a los titanes") figura hoy en la lista negra de las autoridades de un importante país asiático, que lo señalan como contenido “dañino” para el público joven. Pero, ¿qué vio exactamente ese gobierno en la serie que el resto del mundo convirtió en fenómeno global? Pues, aquí te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que la producción se ambienta en un mundo donde lo que queda de la humanidad vive encerrada tras enormes murallas para escapar de titanes gigantes que devoran personas.

Así, la historia principal sigue a Eren Yeager y sus amigos mientras se unen al ejército para pelear, descubrir qué hay más allá de esos muros y cuestionar al poder que los gobierna.

Se trata, entonces, de un anime que mezcla acción, drama bélico y giros políticos, con una violencia muy gráfica y decisiones morales cada vez más oscuras.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

¿QUÉ PAÍS PROHIBIÓ “ATTACK ON TITAN”?

Se trata de China, uno de los mercados más grandes y también más regulados del mundo en lo que respecta al entretenimiento audiovisual.

De acuerdo con Slashfilm, el punto de quiebre fue en el año 2015, cuando el entonces Ministerio de Cultura incluyó “Attack on Titan” en una lista de títulos vetados por su violencia extrema, sus elementos terroríficos, la presencia de crimen y escenas consideradas contrarias a la moral pública.

En el caso específico de este show televisivo, la mezcla de gore, guerra constante y un relato sobre pueblos oprimidos que se levantan contra un poder autoritario calzó perfecto en esa categoría de contenido “problemático” para las autoridades.

Desde entonces, la serie quedó dentro de un grupo de 38 producciones cuya distribución online se prohibió de forma oficial, con la instrucción de retirarlas de los catálogos y evitar que circularan legalmente entre el público joven.

De esta manera, el fenómeno global pasó a estar marcado dentro de la normativa china como contenido “dañino” que debía mantenerse a raya.

¿QUÉ OTROS ANIME FUERON VETADOS EN CHINA JUNTO A “ATTACK ON TITAN”?

Además de “Attack on Titan”, la lista oficial publicada en el 2015 incluye otras producciones de culto para el fandom de la animación japonesa.

Entre ellas, destacan: “Elfen Lied”, “Highschool of the Dead”, “Parasyte”, “Psycho‑Pass”, “Tokyo Ghoul” (segunda temporada), “High School DxD”, “Assassination Classroom” y “Dance in the Vampire Bund”.

Según el blog de David Cowhig, que traduce el documento oficial, la justificación general apunta a la presencia de violencia gráfica, erotización de personajes jóvenes, glorificación de actividades criminales y un uso del terror que se considera dañino para menores.

¿EXISTEN OTROS CASOS DE CENSURA EN EL ANIME?

La respuesta corta es SÍ. Tal como resalta ScreenRant, varios animes tuvieron problemas similares en otros territorios.

Estos son algunos de los casos más significativos:

“Tokyo Ghoul” fue vetado en Rusia por temor a que jóvenes imitaran su violencia.

fue vetado en Rusia por temor a que jóvenes imitaran su violencia. “High School DxD” recibió restricciones severas en países como Nueva Zelanda por su contenido sexual.

recibió restricciones severas en países como Nueva Zelanda por su contenido sexual. “Death Note” enfrentó prohibiciones parciales o debates en escuelas de distintos países luego de casos de estudiantes que copiaban el concepto del cuaderno asesino.

Los miembros de la Tropa de Reclutas Nº 104 son los protagonistas de este póster del anime "Attack on Titan" (Foto: WIT Studio)

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