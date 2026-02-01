“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (en inglés: “Even If This Love Disappears From the World Tonight” y en su idioma original: “O-neul Bam, Se-gye-e-seo I Sa-rang-i Sa-ra-jin-da Hae-do“) es la conmovedora película coreana que se suma al catálogo de Netflix. El drama romántico, dirigido por Kim Hye-young y producido por Blue Fire Studio, narra una historia de amor juvenil marcada por la amnesia anterógrada y la determinación de dos estudiantes de secundaria. Así, ¿te gustaría saber quiénes conforman el reparto de la producción? Pues, en esta nota, te traigo su guía del elenco completa. ¡Conoce a todos los actores y personajes del filme!

Vale precisar que la ficción narra la historia de una estudiante, quien pierde todos sus recuerdos del día anterior cada vez que se duerme, y un joven ordinario, quien decide llenar su memoria cada día, creando nuevos recuerdos junto a ella pese a que la chica no lo recordará al despertar.

Es importante señalar que la producción es un remake de la película japonesa homónima del 2022, la cual también se basa en la novela “Konya, Sekai Kara Kono Koi ga Kietemo” de la autora Ichijo Misaki.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

1. Choo Young-woo como Kim Jae Won

Para saber quién es quién en la película coreana de Netflix, empiezo la lista con el protagonista masculino del relato: Kim Jae Won.

Él es un muchacho que sufre de insuficiencia cardíaca hereditaria, condición que lo ha hecho no tener ningún propósito en la vida.

Sin embargo, su encuentro con una joven encantadora transformará su perspectiva, por lo que intentará que ella no lo olvide.

El actor que interpreta este rol es Choo Young-woo, reconocido por su trabajo previo en “You Make Me Dance”, “Police University”, “School 2021” y “El cuento de la dama Ok”.

Choo Young-woo como Kim Jae Won en una escena de la película "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: BY4M Studio, Netflix)

2. Shin Si-ah como Han Seo Yun

Han Seo Yun, por su parte, es la protagonista femenina de la película. Ella es una chica que sufre de amnesia anterógrada y, pese a su condición, siempre irradia energía positiva.

La actriz que le da vida a este complejo personaje es Shin Si-ah, famosa por títulos como “The Witch: Part 2. The Other One”, “Resident Playbook” y “The Old Woman with the Knife”.

Shin Si-ah como Han Seo Yun en una escena de la película "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: BY4M Studio, Netflix)

3. Jo Yoo-jung como Choi Ji-min

Choi Ji Min es la mejor amiga de Han Seo Yun y, por lo tanto, alguien muy consciente del dolor de nuestra protagonista.

Esta producción marca el debut cinematográfico de la actriz Jo Yoo-jung, pero su trayectoria incluye los siguientes proyectos televisivos: “Recipe for Farewell”, “Adult Trainee”, “Record of Youth”, “Beautiful Love, Wonderful Life”, “I Wanna Hear Your Song”, “Love Alarm” y “Still 17”.

Jo Yoo-jung como Choi Ji-min en una escena de la película "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: BY4M Studio, Netflix)

4. Jin Ho-eun como Tae Hoon

Por otro lado, Tae Hun es uno de los compañeros de clase de Jae Won.

Él está interpretado por Jin Ho-eun, a quien también hemos visto en “All of Us Are Dead”, “Love in the Big City”, “Recipe for Farewell”, “Revenge of Others” y “Nice to Not Meet You”.

Jin Ho-eun como Tae Hoon en una escena de la película "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: BY4M Studio, Netflix)

5. Jo Han-chul como Kim Sang Hyeon

El veterano actor surcoreano Jo Han-chul le da vida a Kim Sang Hyeon, el padre de Kim Jae Won.

Cabe resaltar que él también integra los elencos de “Along with the Gods: The Last 49 Days”, “100 Days My Prince”, “Vincenzo”, “Hometown Cha-Cha-Cha”, “Jirisan”, “Reborn Rich”, “Gyeongseong Creature” y “Love Next Door”.

