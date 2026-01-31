Una chica que despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior y un chico normal de secundaria que vive una aburrida vida diaria son los protagonistas de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (“Even If This Love Disappears From the World Tonight” en inglés). Cuando ambos se enamoran empieza una conmovedora historia de amor en la que ella lidia con su amnesia anterógrada y él se esfuerza porque su novia lo recuerde y se vuelva a enamorar cada día. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta película coreana que llega a Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, lista de miembros del reparto principal y más.

Choo Young-woo, Shin Si-ah, Jo Yoo-jung, Jin Ho-eun y Jo Han-chul lideran el elenco del drama romántico dirigido por Kim Hye-young. La película surcoreana de BY4M Studio se estrenó originalmente el 24 de diciembre de 2025, pero llegará a Netflix en febrero de 2026.

“AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” no se basa en una historia de la vida real, pero adapta la novela “Konya, Sekai kara kono Koi ga Kietemo” de Misaki Ichijo que se publicó el 22 de febrero de 2020 por Media Works Bunko.

“Even If This Love Disappears From the World Tonight” es la nueva versión de la película japonesa de 2022 “Even if This Love Disappears from the World Tonight”.

Shin Si-ah interpreta a Han Seo Yun y Choo Young-woo interpreta a Kim Jae Won en el drama coreano "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”, “una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?”

Por lo que he visto en el tráiler, a pesar de su amnesia anterógrada, Han Seo Yun no olvida por completo a Kim Jae Won. Aunque los recuerdos con él desaparecen de su memoria, no deja de dibujarlo. ¿Significa que el amor es más fuerte? Además, Jae Won encuentra una manera de que ella no lo olvide.

¿CÓMO VER “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” se estrenará el martes 3 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”

Choo Young-woo como Kim Jae Won

Shin Si-ah como Han Seo Yun

Jo Yoo-jung como Choi Ji Min

Jin Ho-eun como Tae Hun

Jo Han-chul como Kim Sang Hyeon

Shin Si-ah asume el rol de Han Seo Yun, una estudiante que sufre amnesia anterógrada, en el drama coreano "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

La película surcoreana “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” tiene una duración de 106 minutos, es decir, 1 hora y 46 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”?

La fotografía principal “Even If This Love Disappears From the World Tonight”, producida por las compañías Blue Fire Studio, Red Ice Entertainment, O’FAN House y Kadokawa, comenzó en julio de 2025 y el rodaje finalizó en octubre del mismo año.

