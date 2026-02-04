La emotiva historia de amor de Han Seo Yun (Shin Si-ah) y Kim Jae Won (Choo Young-woo) en “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (“Even If This Love Disappears From the World Tonight” en inglés) ha conquistado a los fanáticos del K-drama. Por eso, la nueva película coreana se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de Netflix poco después de su estreno, el 3 de febrero de 2026. Pero ¿sabías que existe una versión japonesa de este drama romántico? A continuación, te comparto los principales detalles de la cinta de 2022.
Al igual que la película de BY4M Studio y dirigida por por Kim Hye-young, “Even If This Love Disappears From the World Tonight” (“Konya, Sekai kara kono Koi ga Kietemo”) se basa en la novela homónima de Misaki Ichijo que se publicó el 22 de febrero de 2020 por Media Works Bunko.
Mientras Shin Si-ah y Choo Young-woo son los protagonistas de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”, los roles protagónicos de la versión japonesa recae en Shunsuke Michieda y Riko Fukumoto, quienes interpretan Toru Kamiya y Maori Hino, respectivamente. Esto marca su segunda colaboración después de “My Love Mix-Up!”
¿DE QUÉ TRATA “EVEN IF THIS LOVE DISAPPEARS FROM THE WORLD TONIGHT”?
“Even If This Love Disappears From the World Tonight”, dirigida por Takahiro Miki a partir del guion de Sho Tsukikawa y Kana Matsumoto, sigue a Toru Kamiya (Shunsuke Michieda), quien debido a unos compañeros abusivos le declara su supuesto amor a su compañera de clase Maori Hino (Riko Fukumoto). Ella acepta salir con él, pero establece algunas reglas como no enamorarse el uno del otro.
Poco a poco, el amor empieza a surgir entre Toru Kamiya y Maori Hino. Tras romper una de las reglas, Toru Kamiya se sincera con Maori Hino, quien le revela que tiene una enfermedad que provoca que no conserve los recuerdos del día anterior. Para no olvidar lo más importante, lleva un diario. Desde ese momento, Toru Kamiya se compromete a hacer que cada día de Maori Hino sea muy feliz.
TRÁILER DE “EVEN IF THIS LOVE DISAPPEARS FROM THE WORLD TONIGHT”
ACTORES Y PERSONAJES DE “EVEN IF THIS LOVE DISAPPEARS FROM THE WORLD TONIGHT”
- Shunsuke Michieda como Toru Kamiya
- Riko Fukumoto como Maori Hino
- Kotone Furukawa como Izumi Wataya
- Honoka Matsumoto como Sanae Kamiya
- Tôru Nomaguchi como Koji Hino
- Maki Mizuno como Keiko Hino
- Masato Hagiwara como Yukihiko Kamiya
- Yuri Amasaki
- Kôki Maeda
- Shô Nishigaki
- Maho Nonami
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “EVEN IF THIS LOVE DISAPPEARS FROM THE WORLD TONIGHT”?
“Even If This Love Disappears From the World Tonight”, producida por Kazuaki Kishida, tiene una duración de 121 minutos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EVEN IF THIS LOVE DISAPPEARS FROM THE WORLD TONIGHT”?
La fotografía principal de “Even If This Love Disappears From the World Tonight” comenzó en febrero de 2022 y el rodaje finalizó en marzo de 2022. Las grabaciones de la película japonesa se realizaron en la prefectura de Chiba y la prefectura de Kanagawa.
