La película coreana “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (en inglés: “Even If This Love Disappears Tonight”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores de la plataforma de streaming de la “N” roja han sido conquistados con su premisa desgarradora: ¿puede el amor sobrevivir cuando uno de los dos despierta cada día sin recordar nada? De esta forma, si la historia te dejó el corazón roto y quieres sumergirte en más romances que exploran temas como la memoria y el tiempo límite, aquí te presentamos otras 5 producciones imperdibles.

Vale precisar que “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” es una cinta protagonizada por Choo Young-woo y Shin Si-ah, y está dirigida por Kim Hye-young.

Así, a lo largo de 105 minutos de metraje, esta adaptación de la famosa novela de Misaki Ichijo sigue a Han Seo-yun, una estudiante que padece amnesia anterógrada, y a Kim Jae-won, un joven que debe enamorarla día tras día.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

5 PELÍCULAS QUE DEBES VER EN NETFLIX TRAS “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”

1. " Como si fuera la primera vez " (2004)

Empiezo la lista con una famosa producción de Hollywood que también explora el tema de la amnesia anterógrada en el romance.

“Como si fuera la primera vez” (“50 First Dates”), protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, narra la historia de Henry Roth, un veterinario que se enamora de Lucy, una mujer que—tras un traumatismo craneal—olvida cada noche todo lo vivido durante el día.

La química entre los protagonistas y la ambientación en Hawái hacen de esta película un referente obligado del género, mostrando cómo el amor puede reinventarse incluso cuando la memoria falla.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " Pinceladas de amor " (2024)

Si lo que te conmovió fue el componente del tiempo límite, “Pinceladas de amor” (“Drawing Closer”) es tu siguiente parada.

Esta cinta japonesa se basa en la novela de Ao Morita y se centra en Akito Hayasaka (Ren Nagase), un artista de 17 años diagnosticado con un tumor cardíaco terminal, quien conoce a Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi), una joven con apenas seis meses por delante.

A diferencia de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”, aquí ambos protagonistas enfrentan la muerte, pero deciden vivir intensamente cada momento juntos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " Efímera como la sakura " (2022)

Otra propuesta japonesa que explora el amor contra el reloj es “Efímera como la sakura” (“Love Like the Falling Petals”), producción dirigida por Yoshihiro Fukagawa, y protagonizada por Kento Nakajima y Honoka Matsumoto.

El filme narra el romance entre Haruto, un aspirante a fotógrafo, y Misaki, una estilista vibrante.

Eventualmente, la tragedia llega cuando ella es diagnosticada con progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford, una enfermedad que acelera su envejecimiento: en un año se convertirá en una anciana.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " La frecuencia del amor " (2019)

Para quienes buscan un romance donde el tiempo y las circunstancias son el enemigo, “La frecuencia del amor” (“Tune in for Love”) es una obra imperdible.

Protagonizada por Kim Go-eun y Jung Hae-in, la trama de esta película surcoreana arranca en 1994, cuando Mi-su, de 19 años, trabaja en una panadería y conoce a Hyeon-woo, un joven retraído recién salido de un centro de detención juvenil.

Durante una década, sus caminos se cruzan repetidamente—en 1997, 2000 y 2005—, pero el momento nunca parece ser el adecuado.

Además, el filme utiliza el programa de radio del DJ Yoo Yeol como hilo conductor, mostrando cómo la música y las coincidencias unen a dos almas marcadas por la tristeza.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. " Nosotros y ellos " (2018)

Cierro la lista con “Nosotros y ellos” (“Us and Them”), largometraje que ofrece una perspectiva china sobre el amor perdido y recuperado.

Dirigida por la cantante y actriz taiwanesa Rene Liu en su debut cinematográfico, la cinta está protagonizada por Jing Boran y Zhou Dongyu.

La historia explora la relación entre Jian-Qing y Xiao-Xiao, quienes se conocen en un tren durante el Año Nuevo chino de 2007 y comparten el mismo pueblo natal

La narración salta entre el pasado—cuando eran jóvenes luchando por sus sueños en Pekín—y el presente del 2018, cuando se reencuentran en un aeropuerto debido a un retraso de vuelo.

Así, a lo largo de 120 minutos, la obra muestra cómo el amor y la memoria pueden estar entrelazados de formas agridulces.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

