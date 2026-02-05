¿Eres suscriptor de Netflix y te gustó la película coreana “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (en inglés: “Even if This Love Disappears Tonight“)? Entonces, seguro querrás conocer más sobre su protagonista masculino: Choo Young-woo, artista que ha conquistado al público internacional con su talento para interpretar personajes sensibles y entrañables. Así, si te quedaste con ganas de seguir viéndolo en pantalla, has llegado a la nota perfecta para ti: en las siguientes líneas, te cuento cuáles son las otras series del actor que también puedes disfrutar en la plataforma de streaming de la “N” roja. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” está dirigida por Kim Hye-young, tiene una duración de 105 minutos y se basa en la novela homónima de Misaki Ichijo (publicada en Japón en febrero del 2020).

Allí, Choo Young-woo interpreta a Kim Jae-won, un estudiante de secundaria que sufre de insuficiencia cardíaca hereditaria y vive sin propósito hasta que conoce a Han Seo-yun (Shin Si-ah), una joven con amnesia anterógrada que despierta cada día sin recordar lo vivido el día anterior.

De esta manera, la premisa plantea una pregunta desgarradora: ¿puede el amor sobrevivir cuando debe reinventarse cada mañana?

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

LAS SERIES DEL ACTOR CHOO YOUNG-WOO QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. “ Héroes de guardia " (2025)

Empiezo la lista con “Héroes de guardia” (en inglés: “The Trauma Code: Heroes on Call”), un drama médico de 8 episodios dirigido por Lee Do-yoon y escrito por Choi Tae-kang.

En esta producción, Choo Young-woo interpreta a Yang Jae-won, un joven que se convierte en el primer discípulo del protagonista Baek Gang-hyeok (Ju Ji-hoon), un brillante cirujano traumatólogo con experiencia en zonas de guerra.

Así, la trama de la serie sigue la transformación de un descuidado centro de traumatología que, bajo el liderazgo del Dr. Baek, alcanza niveles de excelencia... pese a sus conflictos con la administración hospitalaria.

Entonces, si te gusta la mezcla de acción, drama médico y momentos de comedia, seguro la vas a disfrutar mucho.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “El cuento de la dama Ok” (2024)

“El cuento de la dama Ok” (“The Tale of Lady Ok”), por su parte, es un drama histórico de 16 episodios ambientado en la era Joseon.

La serie, dirigida por Jin Hyuk y escrita por Park Ji-sook, presenta a Choo Young-woo en un doble rol: interpreta a Cheon Seung-hwi / Song Seo-in, un narrador de historias que viaja por el país recitando novelas y se enamora a primera vista de la protagonista, y también a Sung Yoon-gyum, el hijo mayor de una familia noble.

La historia se centra en Goo-deok (Im Ji-yeon), una esclava que escapa de su cautiverio y adopta la identidad de Ok Tae-young, una abogada muy respetada entre su comodidad.

¿Y lo más destacado de la ficción? Pues, la química entre los protagonistas y la complejidad del personaje femenino.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Érase un amor rural” (2022)

Cierro la lista con “Érase un amor rural” (“Once Upon a Small Town”), una comedia romántica de 12 episodios dirigida por Kwon Seok-jang.

Aquí, Choo Young-woo interpreta a Han Ji-yul, un veterinario de Seúl que, contra su voluntad, debe trasladarse a la aldea de Heedong para hacerse cargo de la clínica de animales de su abuelo durante medio año.

Las estrellas surcoreanas Joy y Choo Young-woo lideran el elenco de la serie "Érase un amor rural" (Foto: Netflix)

Su coprotagonista es Joy (Park Soo-young), quien le da vida a la oficial de policía Ahn Ja-young, una mujer que conoce bien al pueblo y guarda un secreto relacionado con el pasado del protagonista.

Cabe resaltar que este es un show televisivo ideal para desconectar: sobresale por su atmósfera relajante y la belleza de sus paisajes rurales.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

