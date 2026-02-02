“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” (en inglés: “Even If This Love Disappears From the World Tonight” y en su idioma original: “O-neul Bam, Se-gye-e-seo I Sa-rang-i Sa-ra-jin-da Hae-do”) llega a Netflix el martes 3 de febrero del 2026 para enamorar—y romper el corazón— de miles de suscriptores de la plataforma de streaming de la “N” roja. Y es que, protagonizada por Choo Young-woo y Shin Si-ah, esta película coreana dirigida por Kim Hye-young trae consigo una conmovedora historia romántica. Pero, ¿se basa en hechos reales? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que la cinta se centra en Kim Jae-won (Choo Young-woo), un estudiante de preparatoria tímido y ordinario, que se enamora de Han Seo-yun (Shin Si-ah ), una compañera que sufre de amnesia anterógrada: cada noche, al dormir, ella pierde todos sus recuerdos del día anterior.

De esta manera, la producción nos invita a cuestionar si el amor puede sobrevivir cuando uno de los dos no puede retener los recuerdos compartidos, planteando la pregunta: ¿los sentimientos pueden existir más allá de la memoria?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche”:

“AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE”, ¿SE BASA EN HECHOS REALES?

La respuesta a la interrogante tiene matices. Resulta que la trama en sí es completamente ficticia, creada por la escritora japonesa Ichijo Misaki en su novela debut “Konya, Sekai kara kono Koi ga Kietemo” (publicada el 22 de febrero del 2020).

En la obra, ella no se basó en ningún caso específico, dado que se trata de un texto de ficción romántica que utiliza la amnesia anterógrada como dispositivo narrativo para explorar temas como el amor, la memoria y la identidad.

Sin embargo, es importante resaltar que la condición médica que sufre la protagonista es real y ha sido documentada en casos médicos que impactaron a la comunidad científica.

LA ENFERMEDAD QUE PRESENTA “AUNQUE NUESTRO AMOR SE DESVANEZCA ESTA NOCHE” ES REAL

Tal como en la película de Netflix, la amnesia anterógrada es un trastorno neurológico en el que la persona pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos después de un evento traumático, pese a que mantiene intactos los recuerdos anteriores a aquel suceso.

Esto implica que quienes la padecen pueden recordar su infancia, pero olvidar lo que desayunaron hace apenas horas.

Según la Clínica Cleveland, la condición puede ser temporal o permanente, dependiendo de la severidad del daño cerebral (generalmente ubicado en el hipocampo y las áreas del lóbulo temporal).

Y, de acuerdo con la BBC, los casos más famosos incluyen al paciente conocido como H.M., estudiado desde la década de 1970, y al músico británico Clive Wearing, quien desarrolló una amnesia anterógrada tan severa que solo puede retener información durante 7 a 30 segundos antes de olvidarla por completo.

A pesar de eso, conservó su capacidad de tocar piano y dirigir coros, demostrando que la memoria procedimental permanece intacta aunque la memoria declarativa esté dañada.

El póster de "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche", película dirigida por Kim Hye-young que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: BY4M Studio / Netflix)

