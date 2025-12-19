“Avatar: Fire and Ash” (en español: "Avatar: Fuego y cenizas“), la esperadísima continuación de la saga de James Cameron, ya está disponible en cines. Así, a propósito de su aterrizaje en las carteleras a nivel internacional, ¿te gustaría saber quiénes son los nuevos aliados y enemigos en esta entrega de la franquicia? Pues, en las siguientes líneas, te traigo la guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!

Vale precisar que la cinta continúa explorando la historia de la familia Sully, quienes ahora enfrentan una amenaza sin precedentes: el fuego.

Y es que el filme introduce al Pueblo de Ceniza (Ash People), un clan volcánico liderado por la despiadada Varang, quien pondrá a prueba la unidad de los Na’vi.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avatar: Fire and Ash”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AVATAR: FIRE AND ASH”?

1. Sam Worthington como Jake Sully

Para saber quién es quién en la película, empiezo la lista con el patriarca de los Sully: Jake. Él, ya totalmente adaptado a su cuerpo Na’vi, debe proteger a sus seres queridos de una amenaza que surge de las cenizas.

El actor que lo vuelve a interpretar es Sam Worthington, a quien también hemos visto en producciones como "Hacksaw Ridge“, ”Terminator Salvation: The Future Begins“, ”Clash of the Titans" y "Everest“.

Sam Worthington interpreta a Jake Sully en la película "Avatar: Fire and Ash" (Fotos: Anthony Wallace / AFP & 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

2. Zoe Saldaña como Neytiri

Neytiri regresa como la feroz guerrera Omatikaya que ahora debe enfrentar a la líder del nuevo clan de fuego.

La ganadora del Oscar Zoe Saldaña retoma este icónico papel. Entre los proyectos previos de la actriz, destacan: "Guardians of the Galaxy“, ”Star Trek“, ”The Adam Project" y la polémica ”Emilia Pérez“.

Zoe Saldaña interpreta a Neytiri en la película "Avatar: Fire and Ash" (Fotos: Bertrand Guay / AFP & 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

3. Oona Chaplin como Varang

La gran novedad del elenco es Varang, la líder del Clan Mangkwan (Pueblo de Ceniza). Ella es una antagonista que ve su crueldad como necesaria para la supervivencia.

El rol está a cargo de Oona Chaplin, reconocida por darle vida a Talisa en “Game of Thrones” y por su participación en “Black Mirror”, “Taboo” y “Proyecto Lázaro”.

Oona Chaplin interpreta a Varang en la película "Avatar: Fire and Ash" (Fotos: Brook Mitchell / AFP & 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

4. Stephen Lang como el Coronel Miles Quaritch

Quaritch, el villano que se niega a morir, regresa en su cuerpo recombinante para seguir buscando venganza contra los Sully.

El artista que vuelve a ponerse en la piel de este implacable enemigo es Stephen Lang, también integrante de los elencos de "Public Enemies“, ”Don’t Breathe“, ”Conan the Barbarian" y "D-Tox“.

Stephen Lang interpreta al Coronel Miles Quaritch en la película "Avatar: Fire and Ash" (Fotos: Valerie Macon / AFP & 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

Otros actores y personajes de “Avatar: Fire and Ash”:

5. Sigourney Weaver como Kiri , la hija adoptiva de los Sully.

, la hija adoptiva de los Sully. 6. David Thewlis como Peylak , el líder de los Comerciantes del Viento (Wind Traders), un clan nómada que viaja en criaturas gigantes similares a medusas.

, el líder de los (Wind Traders), un clan nómada que viaja en criaturas gigantes similares a medusas. 7. Jack Champion como Miles “Spider” Socorro , el hijo humano de Quaritch.

, el hijo humano de Quaritch. 8. Bailey Bass como Tsireya , la joven Metkayina y líder en ascenso.

, la joven Metkayina y líder en ascenso. 9. Trinity Jo-Li Bliss como Tuk , la hija menor de los Sully.

como , la hija menor de los Sully. 10. Cliff Curtis como Tonowari , líder del clan Metkayina.

, líder del clan Metkayina. 11. Kate Winslet como Ronal , la Tsahìk del clan del arrecife.

, la Tsahìk del clan del arrecife. 12. Britain Dalton como Lo’ak, el hijo rebelde de Jake y Neytiri.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí