La cuenta regresiva para volver a Pandora ha comenzado. Y es que “Avatar: Fire and Ash” (en español: “Avatar: Fuego y Cenizas”), la tercera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción dirigida por James Cameron, ya tiene fechas de estreno confirmadas a nivel mundial. Así, ¿te gustaría saber desde qué día puedes disfrutarla en los cines de tu país? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta retoma la historia un año después de que la familia Sully se incorporara al clan Metkayina.

En estas circunstancias, Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) continúan afrontando el duelo provocado por la pérdida de su hijo Neteyam.

Sin embargo, en medio de su adaptación a la nueva comunidad, emerge una nueva amenaza: la aparición del clan Mangkwan, conocido como el Pueblo de las Cenizas, una tribu Na’vi de naturaleza combativa dirigida por Varang (Oona Chaplin), una lideresa decidida y de carácter fuerte.

Lo que agrava aún más la situación es que esta última ha establecido una alianza estratégica con Quaritch (Stephen Lang), el principal adversario de Jake... provocando que el conflicto en Pandora alcance dimensiones cada vez más peligrosas y destructivas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avatar: Fire and Ash”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR: FIRE AND ASH” EN ESTADOS UNIDOS?

Tal como te puedes imaginar, el epicentro del estreno de la cinta es Estados Unidos, donde llegará a las salas el viernes 19 de diciembre del 2025.

Y tanto en California como en Nueva York, dos de los mercados cinematográficos más importantes del país, los espectadores podrán disfrutar de esta nueva aventura en la misma fecha.​

FECHA DE ESTRENO DE “AVATAR: FIRE AND ASH” EN LATINOAMÉRICA

Como es usual, la mayoría de países de Latinoamérica recibirán la película un jueves: exactamente, el 18 de diciembre del 2025 (un día antes que en EE. UU.).

Entre los países confirmados con lanzamiento para esta fecha, se encuentran: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

¿CUÁNDO SE LANZA “AVATAR: FIRE AND ASH” EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES?

España, Italia y Reino Unido estrenarán la cinta el mismo día que Estados Unidos: el viernes 19 de diciembre del 2025.

Por otro lado, varios países europeos tendrán acceso anticipado a la producción. Por ejemplo, Francia, Alemania, Noruega y Suecia podrán verla desde el miércoles 17 de diciembre del 2025.

Sea como sea, estés donde estés, recuerda: revisa la cartelera, elige la función que mejor se ajuste a tus preferencias y... ¡disfruta del gran evento cinematográfico del año!

El póster de "Avatar: Fire and Ash", película del director James Cameron que se desarrolla a lo largo de 195 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Pictures)

