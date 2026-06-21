El joven actor canadiense Gordon Cormier interpreta el rol protagonista de Aang a lo largo de las dos temporadas de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)
El joven actor canadiense Gordon Cormier interpreta el rol protagonista de Aang a lo largo de las dos temporadas de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Para quienes llevan más de dos años pendientes del regreso de uno de los títulos más comentados del , la espera está llegando a su fin. Y es que la de la querida franquicia animada “Avatar” vuelve con una nueva tanda de episodios que promete subir la apuesta en varios sentidos, desde la escala de sus escenarios hasta la profundidad de sus personajes. Así, en esta nota, te cuento todo lo que necesitas saber para no perderte la temporada 2 de la serie (en español: “Avatar: La leyenda de Aang”).

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Vale precisar que, tras la victoria que salvó a la Tribu Agua del Norte de la Nación del Fuego, ahora Aang, Katara y Sokka emprenden una nueva misión: conseguir el apoyo del esquivo Rey de la Tierra para luchar contra el Señor del Fuego Ozai.

De esta manera, su trayecto los lleva hasta la ciudad de Ba Sing Se y los enfrenta con nuevos aliados y enemigos mientras el grupo crece y maduran sus vínculos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avatar: The Last Airbender” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVATAR: THE LAST AIRBENDER” - TEMPORADA 2?

La nueva entrega de la serie live-action de Netflix se compone de 7 capítulos en total, los cuales se lanzan el jueves 25 de junio del 2026.

Importante: quienes no quieran esperar, pueden seguir el episodio de estreno 48 horas antes, a través de un evento especial en vivo, programado para el martes 23 de junio a las 9:30 p.m. (ET) con .

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “AVATAR: THE LAST AIRBENDER” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “Avatar: The Last Airbender” ha establecido su lanzamiento de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 25 de junio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del jueves 25 de junio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del jueves 25 de junio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del jueves 25 de junio
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del jueves 25 de junio
España9:00 a.m. del jueves 25 de junio

¿CÓMO VER “AVATAR: THE LAST AIRBENDER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Avatar: The Last Airbender” es una serie exclusiva del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$8.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes
  • Premium: US$26.99 al mes
La temporada 2 de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" se compone de 7 episodios en total (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)
La temporada 2 de la serie live-action "Avatar: The Last Airbender" se compone de 7 episodios en total (Foto: Netflix / Nickelodeon Productions)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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