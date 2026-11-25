La cuenta regresiva hasta el estreno de “Avengers: Doomsday” (en español: “Vengadores: Doomsday”) ya empezó y muchos potenciales espectadores se preguntan: ¿qué hay que ver para llegar preparado al gran regreso de los Vengadores a la pantalla grande? Y es que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) acumula tantas películas y series que hasta los fans veteranos dudan por dónde retomar el hilo. Por eso, aquí te traigo la lista definitiva para tu próxima maratón frente a la TV. ¡Prepara el sofá, que hay tarea pendiente!

Vale precisar que “Avengers: Doomsday” reúne a héroes de tres universos distintos, entre ellos los X-Men de la era Fox y los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, frente a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Además, la cinta está dirigida por los hermanos Russo, responsables de “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

Y, respecto a su lanzamiento, se han fijado las siguientes fechas:

Preestreno: miércoles 16 de diciembre del 2026

miércoles 16 de diciembre del 2026 Estreno oficial en Latinoamérica : jueves 17 de diciembre del 2026

: jueves 17 de diciembre del 2026 Estreno oficial en Estados Unidos y España: viernes 18 de diciembre del 2026

Antes de continuar, mira el tráiler final de “Avengers: Doomsday”:

¿QUÉ PELÍCULAS Y SERIES DEBES VER ANTES DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

Según Marvel, la lista suma 15 títulos en total y puedes disfrutarlos respetando el siguiente recorrido, de acuerdo con su fecha de lanzamiento:

Cabe resaltar que estas producciones forman parte del catálogo de Disney+ y portales como Rotten Tomatoes agregan a la selección, además, “VisionQuest”, debido a que un personaje clave aparece en su episodio final.

Hailee Steinfeld en su papel de Kate Bishop en una escena de la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA PONERSE AL DÍA?

Con las duraciones establecidas en IMDb, las 14 películas de la lista suman cerca de 31 horas y media: “X-Men” es la más corta (1 h 44 min) y “Avengers: Endgame Encore” la más larga (3 h 6 min).

Y a ese cálculo se añaden las dos temporadas de “Loki”, con una duración total de alrededor de 9 horas.

¿QUÉ VER SI TIENES POCO TIEMPO?

Para esta maratón, Murphy’s Multiverse propone tres títulos imprescindibles: “Avengers: Endgame Encore”, “Loki” (si hay prisa, basta la temporada 2) y “Doctor Strange en el multiverso de la locura”.

Por otro lado, se puede agregar a esa selección los proyectos más recientes: “Deadpool & Wolverine”, “Capitán América: Un nuevo mundo”, “Thunderbolts*” y “Los 4 Fantásticos: primeros pasos”.

Finalmente, The Butler Collegian considera que “X-Men 2” cubre lo esencial de la saga mutante.

Thor está interpretado por Chris Hemsworth en la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí