La cuenta regresiva hasta el estreno de “Avengers: Doomsday” (en español: “Vengadores: Doomsday”) ya empezó y muchos potenciales espectadores se preguntan: ¿qué hay que ver para llegar preparado al gran regreso de los Vengadores a la pantalla grande? Y es que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) acumula tantas películas y series que hasta los fans veteranos dudan por dónde retomar el hilo. Por eso, aquí te traigo la lista definitiva para tu próxima maratón frente a la TV. ¡Prepara el sofá, que hay tarea pendiente!
Vale precisar que “Avengers: Doomsday” reúne a héroes de tres universos distintos, entre ellos los X-Men de la era Fox y los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios, frente a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.
Además, la cinta está dirigida por los hermanos Russo, responsables de “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.
Y, respecto a su lanzamiento, se han fijado las siguientes fechas:
- Preestreno: miércoles 16 de diciembre del 2026
- Estreno oficial en Latinoamérica: jueves 17 de diciembre del 2026
- Estreno oficial en Estados Unidos y España: viernes 18 de diciembre del 2026
Antes de continuar, mira el tráiler final de “Avengers: Doomsday”:
¿QUÉ PELÍCULAS Y SERIES DEBES VER ANTES DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?
Según Marvel, la lista suma 15 títulos en total y puedes disfrutarlos respetando el siguiente recorrido, de acuerdo con su fecha de lanzamiento:
- 1. “X-Men” (2000)
- 2. “X-Men 2” (2003)
- 3. “Capitán América: El primer vengador” (2011)
- 4. “The Avengers: Los Vengadores” (2012)
- 5. “Avengers: Infinity War” (2018)
- 6. “Avengers: Endgame” (2019), con una versión extendida—“Avengers: Endgame Encore”—que llegó en el 2026
- 7. “Loki” (2021)
- 8. “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” (2021)
- 9. “Spider-Man: Sin camino a casa” (2021)
- 10. “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022)
- 11. “Pantera Negra: Wakanda por siempre” (2022)
- 12. “Deadpool & Wolverine” (2024)
- 13. “Capitán América: Un nuevo mundo” (2025)
- 14. “Thunderbolts*” (2025)
- 15. “Los 4 Fantásticos: primeros pasos” (2025)
Cabe resaltar que estas producciones forman parte del catálogo de Disney+ y portales como Rotten Tomatoes agregan a la selección, además, “VisionQuest”, debido a que un personaje clave aparece en su episodio final.
¿CUÁNTO TIEMPO TOMA PONERSE AL DÍA?
Con las duraciones establecidas en IMDb, las 14 películas de la lista suman cerca de 31 horas y media: “X-Men” es la más corta (1 h 44 min) y “Avengers: Endgame Encore” la más larga (3 h 6 min).
Y a ese cálculo se añaden las dos temporadas de “Loki”, con una duración total de alrededor de 9 horas.
¿QUÉ VER SI TIENES POCO TIEMPO?
Para esta maratón, Murphy’s Multiverse propone tres títulos imprescindibles: “Avengers: Endgame Encore”, “Loki” (si hay prisa, basta la temporada 2) y “Doctor Strange en el multiverso de la locura”.
Por otro lado, se puede agregar a esa selección los proyectos más recientes: “Deadpool & Wolverine”, “Capitán América: Un nuevo mundo”, “Thunderbolts*” y “Los 4 Fantásticos: primeros pasos”.
Finalmente, The Butler Collegian considera que “X-Men 2” cubre lo esencial de la saga mutante.
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