“Baby Bandito” es esa serie chilena que, en su primera temporada, se convirtió en un verdadero fenómeno global, llegando al Top 1 del ranking de series de habla no inglesa en la plataforma. Y no es para menos porque su historia basada en el millonario asalto del siglo en Chile, combinada con una estética urbana muy actual, logró capturar la atención de miles de usuarios en todo el mundo.

La serie regresa con su segunda temporada, que se estrena en Netflix el 22 de octubre, y promete llevar las cosas aún más lejos. Kevin, “Baby Bandito”, vuelve con un nuevo y peligroso plan que lo enfrentará no solo con viejos enemigos, sino también con sus propios fantasmas. Esta nueva entrega también nos trae nuevos personajes y rostros conocidos de la escena actoral chilena.

En esta nota te quiero contar, de manera clara y sin vueltas, quién es quién en la nueva temporada de “Baby Bandito”, para que llegues al estreno con toda la información fresca y lista para maratonear.

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES DE “BABY BANDITO” - TEMPORADA 2

Nicolás Contreras como Kevin Tapia (“Baby Bandito”)

Es el protagonista y el cerebro detrás de los planes delictivos que han puesto en jaque a las autoridades y a bandas rivales. Carismático, impulsivo, pero con un fuerte código personal. En esta temporada lo veremos más maduro, enfrentado a decisiones límite por el bien de su familia.

Nicolás Contreras como Kevin Tapia en la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

Carmen Zabala como Mística

Una ladrona misteriosa y vital dentro del equipo. Su relación con Kevin será clave para lo que viene. Tiene esa mezcla de sensibilidad y dureza que la convierte en uno de los personajes más interesantes de la serie.

Pablo Macaya como Héctor “El Pantera”

Socio de Kevin y amigo de su padre. Tiene calle, experiencia y muchas cicatrices del pasado. Representa una figura paterna, pero también un ancla que puede arrastrar.

Carmen Zabala como Mística y Pablo Macaya como Pantera en la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

Francisca Armstrong como Génesis Roca

La novia de Kevin. Su historia de amor con el protagonista se mezcla con los riesgos del mundo delictivo. Génesis ha sido el motor emocional de Kevin desde el comienzo, y su presencia sigue siendo crucial.

Francisca Armstrong como Génesis en la serie chilena "Baby Bandito" (Foto: Netflix)

Lukas Vergara como Felipe “Panda” Muñoz

El mejor amigo de Kevin. Leal hasta el final, pero con una personalidad impulsiva que a veces mete al grupo en aprietos. “Panda” es el típico compañero de vida y de crimen.

Lukas Vergara como Panda en "Baby Bandito" - Temporada 2 (Foto: Netflix) / Diego Araya / Netflix

Mariana Loyola como Ana

La madre de Kevin. Esta temporada gira en gran parte en torno a ella, pues su vida está en riesgo y eso lo cambia todo. Es el corazón de la serie.

Marcelo Alonso como Daniel “Ruso” Zapata

Un antagonista fuerte. Miembro de Los Carniceros, vuelve con sed de venganza y dispuesto a todo para recuperar lo que cree que le pertenece.

Mauricio Pesutic como Amador Robles (El Carnicero)

Uno de los villanos principales. Líder temido de la banda rival. Implacable, estratégico y con una capacidad para manipular que pone a todos en alerta.

Amparo Noguera como Natalia Robles

Hermana de Galgo y esposa del “Ruso”. Fría, calculadora y con un poder real dentro del mundo criminal. Tiene sus propios objetivos y no siempre están alineados con los de su marido.

Daniel Muñoz como Pedro Tapia

Padre de Kevin. Su figura ha estado presente desde el inicio, y sigue marcando la brújula moral del protagonista, aunque desde la sombra.

Francisca Imboden como Fiscal Soraya Jadue

Encargada de seguirle el rastro a Kevin y su banda. Es tenaz y no descansará hasta verlos tras las rejas.

Ricardo Fernández como Comisario Bozo

Autoridad policial que sigue la pista de los crímenes. Otro obstáculo en el camino de los protagonistas.

Nuevos rostros en la temporada 2

Diego Muñoz

Antonia Zegers

Simón Pesutic

Florencia Berner

Gonzalo Valenzuela

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BABY BANDITO”?

Después del atraco que sacudió todo en la primera temporada, Kevin está fugitivo. Sin embargo, una noticia devastadora cambia todo: la vida de su madre está en peligro, y él está dispuesto a hacer lo que sea para salvarla. Esa urgencia lo obliga a reencontrarse con Mística y reunir de nuevo a su banda para idear el plan más audaz que han hecho hasta ahora: recuperar el botín perdido en el Hipódromo Nacional de Santiago.

Pero no será fácil. El regreso de Los Carniceros, con Amador y Natalia Robles a la cabeza, sumado al retorno del Ruso, complica todo. Y como si eso fuera poco, aparecen nuevas figuras que entran a este juego de poder, ambición y traición. La serie mantiene su estética urbana, con una dirección impecable y un guion que mezcla crimen, romance y mucho suspenso. Esta vez, Kevin no solo pelea por dinero o libertad: pelea por amor y por familia.

FICHA TÉCNICA DE LA SERIE BABY BANDITO – TEMPORADA 2

Título original: Baby Bandito

Baby Bandito Plataforma: Netflix

Netflix Fecha de estreno: 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 Temporadas: 2

2 Episodios: 8 (de 40 minutos cada uno)

8 (de 40 minutos cada uno) Género: Crimen, drama, acción

Crimen, drama, acción Dirección general: Julio Jorquera

Julio Jorquera Directores: Julio Jorquera, Alejandro Bazzano, Pepa San Martín

Julio Jorquera, Alejandro Bazzano, Pepa San Martín Guionistas: Diego Muñoz, Luis Alejandro Pérez, Simón Soto, Catalina Calcagni

Diego Muñoz, Luis Alejandro Pérez, Simón Soto, Catalina Calcagni Productores ejecutivos: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete

Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete Productora ejecutiva: Mariane Hartard

Mariane Hartard Producción: Fábula

Fábula Música: Miguel Miranda y José Miguel Tobar

Miguel Miranda y José Miguel Tobar Fotografía: M.I. Littin-Menz (ACC), Felipe Alba, Mauro Veloso

M.I. Littin-Menz (ACC), Felipe Alba, Mauro Veloso Diseño de producción: Jorge Zambrano

Jorge Zambrano Vestuario: Pilar Calderón

Pilar Calderón Maquillaje y peluquería: Michelle Cervera

Michelle Cervera Sonido: Miguel Hormazábal

