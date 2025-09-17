El 20 de septiembre de 2025 será una fecha histórica para los fanáticos de Bad Bunny: el artista cierra su residencia en Puerto Rico con el concierto “No me quiero ir de aquí: Una Más” desde el Coliseo José Miguel Agrelot. La buena noticia es que, por primera vez, se transmitirá en vivo y gratis a nivel mundial, convirtiéndose en un evento imperdible tanto para sus seguidores en la isla como para los millones que lo escuchan en todo el planeta.

¿DÓNDE PUEDO VER GRATIS EL CONCIERTO DE BAD BUNNY?

La presentación arrancará a las 8:30 p.m. ET y estará disponible sin costo en tres plataformas: la aplicación de Amazon Music, el canal oficial de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y Prime Video, abierto para todos los clientes de Amazon. Esto significa que no necesitas pagar suscripción adicional para disfrutarlo.

El show también tiene horarios adaptados por país: en México, Perú y Colombia comienza a las 7:30 p.m., en Argentina a las 9:30 p.m. y en España (península) a las 2:30 a.m. del 21 de septiembre. Una ventana única para que el mundo entero viva la magia del Conejo Malo desde San Juan.

La alianza de Bad Bunny y Amazon va más allá de la transmisión. Juntos han impulsado programas de educación y tecnología, proyectos de alimentación y agricultura, y el desarrollo económico con la tienda “comPRa Local” en Amazon.com, destacando productos y creaciones puertorriqueñas con el sello “Hecho en PR”.

Este esfuerzo refleja el compromiso del artista con su tierra natal. Como señaló Noah Assad, CEO de Rimas Entertainment, la colaboración busca que Puerto Rico sea visto e impulsado por el mundo, trascendiendo más allá de la música.

Este evento marca el cierre de la residencia de Bad Bunny que comenzó el 11 de julio de 2025 (Foto: EFE) / Eric Rojas

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA, EL EVENTO TIENE UN FUERTE COMPONENTE CULTURAL Y SOCIAL

Este esperado concierto de Bad Bunny coincide con el octavo aniversario del huracán María, un símbolo de resiliencia para Puerto Rico. Por eso, este concierto no solo es un espectáculo, sino un homenaje cargado de emoción y orgullo local.

La residencia “No me quiero ir de aquí” ha significado nueve funciones exclusivas para residentes de Puerto Rico desde julio, todas agotadas. Con este concierto final, Bad Bunny despide un ciclo especial que quedará en la memoria de sus fans.

Si eres seguidor del reguetón y quieres vivir la experiencia sin pagar ni un centavo, la clave está clara: descarga la app de Amazon Music, entra al canal de Twitch de Amazon Music o conéctate a Prime Video el 20 de septiembre y disfruta del cierre de una residencia que ya es historia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí.