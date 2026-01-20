Aunque deben enfocarse en ganar la competencia, los protagonistas de “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original) no pueden evitar que los sentimientos afloren en la pista de patinaje. Tras separarse de su anterior pareja, Adriana Russo (Madelyn Keys) debe buscar a alguien más si quiere llegar a las olimpiadas. Aunque es algo arrogante, Brayden Elliott (Cale Ambrozic) parece la opción perfecta. Las cosas se complican cuando empiezan a fingir un romance. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie de Netflix?

Esta comedia romántica, dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall a partir del guion de Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, se basa en la novela homónima de Jennifer Iacopelli. Mientras que, Norton, Josh Scherba, Stephanie Betts y Angela Boudreault se encargan de la producción ejecutiva.

Madelyn Keys, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Alexandra Beaton, Alice Malakhov, Millie Davis y Harmon Walsh son parte del elenco de “Bailando sobre hielo”. Pero, ¿quién es quién en la nueva serie de romance de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BAILANDO SOBRE HIELO”

1. Madelyn Keys como Adriana Russo

Madelyn Keys, que fue parte de producciones como “Beats in Bites”, “Killer Prom”, “Hidden Family Secrets”, “Under the Christmas Tree”, “Three Pines” y “My Husband Hired a Hitman”, asume el rol de Adriana Russo, una expatinadora artística regresa a la pista con una nueva pareja, pero que aún no olvida a su excompañero, su primer amor.

La actriz canadiense Madelyn Keys es la protagonista de "Bailando sobre hielo", donde interpreta a una patinadora artística que debe fingir un romance para asegurar un patrocinio (Foto: Netflix)

2. Cale Ambrozic como Brayden Elliott

Cale Ambrozic, que anteriormente apareció en el cortometraje “Lighthead”, las series “Hotel Cocaine” y “We Were Liars”, y la película “Husband, Father, Killer: The Alyssa Pladl Story”, da vida a Brayden Elliott, un talentoso patinador artístico con el que Adriana podría llegar a las olimpiadas. Deben fingir un romance para asegurar un patrocinio.

Adriana Russo (Madelyn Keys) acepta a Brayden Elliott (Cale Ambrozic) como nueva pareja de patinaje en el drama romántico "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

3. Olly Atkins como Freddie O’Connell

Olly Atkins, quien participó en la película “The 5-Year Christmas Party” y en la serie de Disney+ “Percy Jackson and the Olympians”, interpreta a Freddie O’Connell en “Bailando sobre hielo”. Se trata de la expareja de Adriana. Tras abandonar a la protagonista, tiene una nueva compañera y se convierte en la competencia directa de Adriana y Brayden.

Olly Atkins interpreta a Freddie O'Connell y Madelyn Keys interpreta a Adriana Russo en la serie "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

4. Alexandra Beaton como Elise Russo

Alexandra Beaton, actriz y bailarina canadiense conocida por interpretar a Emily en la serie “The Next Step” y por protagonizar “Spiral” y “The Perfect Cheerleader”, asume el papel de Elise Russo, la hermana de Adriana.

5. Alice Malakhov como Maria Russo

Alice Malakhov, que anteriormente apareció en series como “Anne with an E”, “Zik”, “Adults” y “IT: Welcome to Derry”, interpreta a Maria Russo, la hermana menor de Adriana, quien intenta apoyar a la protagonista de la serie de Netflix.

Adriana (Madelyn Keys) junto a su hermana menor Maria Russo (Alice Malakhov) en una escena del drama romántico "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Finding Her Edge”:

Millie Davis como Riley Monroe

Harmon Walsh como Will Russo

¿DE QUÉ TRATA “BAILANDO SOBRE HIELO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Bailando sobre hielo” “cuenta la historia de las tres hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico en decadencia. Adriana, la hermana mediana de diecisiete años, entrena para el campeonato mundial con su nuevo compañero Brayden, pero sigue prendada de su primer amor y antiguo compañero, Freddie.

Brayden y ella se ven obligados a fingir que son pareja para asegurar un patrocinio que salve la pista de los Russo, sumida en dificultades económicas, pero el engaño no tarda en complicarlo todo.”

¿CÓMO VER “BAILANDO SOBRE HIELO”?

“Bailando sobre hielo” se estrenará el jueves 22 de enero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

