El mundo del patinaje artístico de alto rendimiento combinado con un triángulo amoroso es la mezcla perfecta para atrapar a cualquier televidente. Así es “Bailando sobre hielo” (en su idioma original: “Finding Her Edge”), el drama romántico juvenil que está disponible en Netflix desde el 22 de enero. Aunque la mayor parte de la historia se ambienta en la ciudad ficticia de Wentworth, esta producción se filmó en dos países diferentes. En los siguientes párrafos descubre cuáles fueron sus locaciones. Antes, te comentamos que esta serie es una adaptación de la novela homónima de la autora estadounidense Jennifer Iacopelli.

Las pistas de patinaje tienen gran visibilidad en "Bailando sobre hielo" (Foto: WildBrain Studios)

¿DÓNDE SE FILMÓ “BAILANDO SOBRE HIELO”?

“Bailando sobre hielo” se filmó en Canadá, principalmente en Ontario, aunque algunas escenas también se rodaron en París, Francia. Las grabaciones comenzaron en febrero de 2025 y se prolongó durante cuatro meses. A continuación, te detallamos algunas de las locaciones. La lista fue realizada por Atlas of Wonders.

CANADÁ

La mayor parte de la serie juvenil de drama y romance se desarrolló en el país norteamericano. Conoce dónde exactamente:

Pista de patinaje Russo

Para la pista de patinaje Russo se usó como escenario El Eastview Arena de Barrie, una pista de hielo comunitaria, ubicada una ciudad ubicada a unos 90 km al norte de Toronto. Fue construida a principios de la década de 1970.

La parte exterior de la pista de patinaje Russo es Century Barn de la finca Belcroft, una granja privada del siglo XIX en Gilford.

Una toma de la pista de patinaje Russo en "Bailando sobre hielo" (Foto: WildBrain Studios)

La casa de la familia Russo

La casa de la familia Russo es la Mansión Woodlands en Shanty Bay, una finca histórica ubicada en Woodlands Park, a las afueras de Barrie, que fue construida en 1869.

La casa de la familia Russo en "Bailando sobre hielo" (Foto: WildBrain Studios)

El Memorial Arena de Chicago

El Memorial Arena de Chicago se representó en la pista municipal de hielo Wasaga Beach Arena, situada en Wasaga Beach, a orillas de la Bahía Georgiana.

Ontario fue el principal escenario de la serie

La mayor parte de “Bailando sobre hielo” se grabó en el condado de Simcoe, en Ontario. Así pues, las ciudades de Barrie y Orillia sirvieron de escenario para representar al pueblo natal de la protagonista. Por ejemplo, grabaron en el campus del Georgian College en Georgian Drive 1 y el Eastview Arena en Grove Street East 453, precisa Moviedelic.

En cuando a la ciudad de Orillia, se rodó en las instalaciones de la Biblioteca Pública de Orillia y del Museo de Arte e Historia de Orillia, por citar algunos.

Una toma en Orillia, Ontario, que sirvió de escenario para grabar "Bailando sobre hielo" (Foto: WildBrain Studios)

FRANCIA

El país europeo también fue escenario de algunas tomas de la serie “Bailando sobre el hielo”. Por ejemplo, cuando el equipo Russo se aloja en París, se filmó en el antiguo Hotel d’Aubray, un palacio del siglo XVII renovado en el histórico barrio judío de Le Marais.

Asimismo, se grabó en el Quai de Bourbon en la Île Saint-Louis, el Café Louis-Philippe, la calle La Rue des Barres, la estación de metro Abbesses, por citar algunas locaciones.

Las hermanas de "Bailando sobre hielo" tomándose una foto teniendo como fondo la Torre Eiffel (Foto: WildBrain Studios)

