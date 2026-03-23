El miércoles 25 de marzo del 2026, Amazon Prime Video estrena “Bait” (en español: “El señuelo”), una serie británica creada, escrita y protagonizada por el ganador del Oscar Riz Ahmed. Así, si estás pensando en disfrutar de esta producción que mezcla comedia, sátira y thriller psicológico, la siguiente guía del elenco te ayudará a descubrir exactamente quién es quién en este torbellino de fama, familia y redes sociales. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos en la lista!

Vale precisar que la ficción narra la historia de Shah Latif, un actor londinense que cree haber encontrado su gran oportunidad cuando lo llaman para audicionar como el próximo James Bond.

Sin embargo, esa “gran chance” pronto desata un caos mediático y personal que al hombre se le va de las manos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bait”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BAIT”?

1. Riz Ahmed como Shah Latif

Como mencioné previamente, la serie de Amazon Prime Video está protagonizada por Shah, un actor británico de origen pakistaní que lleva años encadenando trabajos menores hasta que recibe la llamada que podría cambiarlo todo: audicionar para ser el nuevo 007.

A partir de allí, lo seguiremos durante cuatro días en los que su vida se desmorona a medida que la prensa, su familia, su ex y todo internet opinan si es o no “el hombre adecuado” para el papel.

El actor que lo interpreta es Riz Ahmed, reconocido por títulos como “Sound of Metal” y “Rogue One: A Star Wars Story”.

Riz Ahmed como Shah Latif en una escena de la serie "Bait" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Guz Khan como Zulfi

Zulfi es el primo y mejor amigo de Shah Latif.

En ese sentido, él funciona como el cable a tierra de nuestro protagonista: aporta humor, pero también es la voz de la razón cuando el actor empieza a perder la perspectiva por la presión del casting.

Guz Khan como Zulfi y Riz Ahmed como Shah Latif en una escena de la serie "Bait" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Aasiya Shah como Q

Q es otra prima de Shah y uno de sus apoyos más constantes.

Ella resulta ser una presencia leal y protectora que rodea al actor cuando su vida se convierte en ‘trending topic’.

Riz Ahmed como Shah Latif y Aasiya Shah como Q en una escena de la serie "Bait" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Sheeba Chaddha como Tahira

Tahira es la madre de Shah.

Por ello, el personaje encarna las expectativas familiares y culturales que pesan sobre nuestro protagonista, además de aportar una dosis importante de calidez y vulnerabilidad a la historia.

Sheeba Chaddha como Tahira en una escena de la serie "Bait" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Bait”:

5. Sajid Hasan como Parvez , el padre de Shah.

, el padre de Shah. 6. Ritu Arya como Yasmin , la ex de Shah.

, la ex de Shah. 7. Weruche Opia como Felicia , la agente de Shah.

, la agente de Shah. 8. Soni Razdan como Naila

como Naila 9. Muhammad Abdur-Rahman Toheed como el Shah de 12 años

como el Shah de 12 años 10. Gassan Abdulrazek como Sid

como Sid 11. Nabhaan Rizwan como Salim

como Salim 12. Rafe Spall

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