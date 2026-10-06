Cuando una criatura marina no identificada comienza a aterrorizar su pueblo, Calvin (Josh Hartnett), un pescador bondadoso pero testarudo, debe luchar para mantener unida a su comunidad y proteger a su hijo Wade (Charlie Heaton) y al resto de su familia en “Bajo la superficie” (“Below” en su idioma original). Para lograrlo, se une a una investigadora marina e intenta revelar los secretos ocultos de la isla antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo se estrenará la nueva serie canadiense de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

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La serie de misterio y suspenso escrita por Karen Walton (“Orphan Black”), Perry Chafe (“Saint-Pierre”) y Natty Zavitz (“Edging”) mezcla leyendas locales con suspenso y algo de humor para tratar temas como la familia, la comunidad y los cambios, que son tan aterradores como inevitables.

Jamie Childs (“The Sandman”, “His Dark Materials”), Helen Shaver (“The Penguin”, “Station Eleven”) y Stephen Dunn (“Closet Monster”, “Queer as Folk”) dirigieron los episodios de “Bajo la superficie”, que cuenta con un reparto principal conformado por Hartnett (“Trap”, “Oppenheimer”, “The Virgin Suicides”), Charlie Heaton (“Stranger Things”, “The Souvenir Part II”) y Mackenzie Davis (“Station Eleven”, “Speak No Evil”).

“La visión audaz y ambiciosa de Jesse ofrece emociones a raudales, con la esencia de un drama familiar”, indicaron Danielle Woodrow y Tara Woodbury, directoras de contenido de Netflix Canadá. “Estamos deseando transportar a nuestros suscriptores a la costa de Terranova con esta oportuna historia sobre comunidad, resiliencia y adaptabilidad”.

Rohan Campbell interpreta a Jay Penney y Ruby Stokes interpreta a Mary Penney en la miniserie canadiense "Bajo la superficie" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BAJO LA SUPERFICIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Below”, “décadas después de la misteriosa muerte de su padre, Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador de gran corazón y carácter testarudo, sigue preso del pasado. Ahora, ante la aparición de una criatura marina no identificada que empieza a sembrar el terror en su pueblo natal, Calvin debe luchar para mantenerlo unido

Empeñado en proteger a su hijo Wade (Charlie Heaton) y a toda su familia, une fuerzas con una investigadora marina que está de visita (Mackenzie Davis) para enfrentar a la criatura y revelar los secretos escondidos de la isla antes de que sea demasiado tarde.”

Por lo visto en el tráiler, un enorme bloque de hielo aparece frente a la costa del pueblo y este evento parece estar relacionado con una extraña y peligrosa criatura de las profundidades empieza a aterrorizar a los habitantes de un pueblo pesquero remoto en la isla de Terranova, Canadá.

El avance muestra a Calvin Penney recordando la misteriosa muerte de su padre ocurrida en esas mismas aguas décadas atrás. ¿También está relacionado con la criatura? Todo empeora cuando Wade empieza a manifestar síntomas aterradores tras los eventos del agua.

¿CÓMO VER “BAJO LA SUPERFICIE”?

“Bajo la superficie” se estrenará el jueves 8 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie canadiense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BELOW”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAJO LA SUPERFICIE”

Josh Hartnett como Calvin Penney

Mackenzie Davis como Fonda Howander

Charlie Heaton como Wade Penney

Natasha Henstridge como Jan

Joshua Close como Jaxon Noseworthy

Rohan Campbell como Jay Penney

Willow Kean como Ruth Penney

Ruby Stokes como Mary Penney

Kaleb Horn como Noah

Mary Walsh como Linda

Mackenzie Davis asume el papel de la Dra. Fonda Howander en una escena de la serie "Below", que se estrena el 8 de octubre (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BELOW”

“Bajo la superficie”, que cuenta con Jesse McKeown, Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Josh Hartnett, Jamie Childs, Louise Sutton y Sharon Hall como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BAJO LA SUPERFICIE”?

La producción de “Below”, producida por la compañía Pacesetter Productions, comenzó en junio de 2025. El rodaje se realizó en Terranova, Canadá.

“La rica historia y los impresionantes paisajes de Terranova y Labrador la convierten en el escenario ideal para un proyecto de esta magnitud”, declaró el Dr. Andrew Furey, primer ministro de Terranova y Labrador. “El compromiso de la provincia con la narrativa, sus talentosos equipos y su singular belleza garantizan que esta serie capturará la esencia de nuestra provincia. Nos entusiasma formar parte de este proyecto y llevar esta increíble visión a la pantalla”.

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