A propósito del estreno de “Baki-Dou: El samurái invencible”, secuela en la que el protagonista tendrá que enfrentar a una leyenda histórica: Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de todos los tiempos, te comparto el orden en que debes ver las anteriores temporadas y películas del popular anime que se basa una serie de manga escrita e ilustrada por Keisuke Itagaki. Probablemente existe cierta confusión debido a que hay más de una primera y segunda temporada, solo debes seguir esta guía si quieres ponerte al día con esta historia del género de lucha.

La nueva serie que fue creada por TMS Entertainment (“Sakamoto Days”, “Detective Conan”) sigue a Baki y al resto de luchadores mientras se preparan para pelear contra el personaje que blande una peligrosísima katana. “Baki-Dou” tendrá 13 episodios y se estrenará el 26 de febrero de 2026 en Netflix.

“Baki” es una franquicia anime que cuenta con varias series y películas que se centran en Baki Hanma un joven luchador que entrena intensamente para superar a su padre, Yujiro Hanma, conocido como “la criatura más fuerte de la tierra”. Esta producción destaca por sus combates brutales y sangrientos.

El anime secuela “Baki-Dou: El samurái invencible” se estrenará el jueves 26 de febrero de 2026 (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAKI” EN ORDEN?

El orden de estreno y cronológico para ver “Baki” es prácticamente el mismo, a diferencia de animes como “Jujutsu Kaisen”. Entonces, debes empezar por “Grappler Baki: The Ultimate Fighter”, de 45 minutos que se estrenó en 1994. Lo siguiente es “Baki the Grappler”, que tiene 24 episodios, se estrenó en 2001 y se centra en los primeros años del protagonista.

La segunda temporada se titula “Grappler Baki: Maximum Tournament” y también tiene 24 episodios. Lo siguiente en la lista es el especial de 15 minutos, “Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime”. Estas producciones no están disponibles en streaming.

A partir de este punto puedes encontrar todos los episodios en Netflix. La primera y segunda parte de “Baki”, que llegó casi veinte años después, adapta el arco de los Condenados a Muerte. Luego puedes ver “Baki: Saga del Gran Torneo Raitai”, que tiene 13 episodios.

El protagonista finalmente busca enfrentarse a su padre en la primera y segunda temporada de “Baki Hanma”, que empezó en 2021. Luego puedes continuar con “Baki Hanma vs Kengan Ashura”, película crossover que se estrenó en Netflix el 6 de junio de 2024. Y ya estás listo para ver “Baki-Dou”.

Pickle en una escena de la segunda parte de la segunda temporada de "Baki Hanma", que tiene 14 episodios (Foto: Netflix)

Este es el orden recomendado para ver “Baki”:

Baki The Grappler: The Ultimate Fighter

Baki The Grappler - Temporada 1 (24 episodios)

Baki The Grappler - Temporada 2 (24 episodios)

Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime

Baki - Parte 1 (13 episodios)

Baki - Parte 2 (13 episodios)

Baki - Saga del Gran Torneo Raitai (13 episodios)

Baki Hanma - Temporada 1 (12 episodios)

Baki Hanma Temporada 2 - Parte 1 (13 episodios)

Baki Hanma Temporada 2 - Parte 2 (14 episodios)

Baki Hanma VS Kengan Ashura

Baki-Dou: 26 de febrero de 2026

