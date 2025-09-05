Si eres fan del anime, seguro te emociona cada vez que una nueva temporada se confirma. Y esta vez, Netflix lo volvió a hacer al oficializar que “Baki-Dou: El camino del guerrero” ya está en producción y llegará en 2026. Si has seguido la saga de “Baki The Grappler”, sabes que esta historia no solo se trata de músculos y combates brutales, sino también de una evolución constante que ha mantenido viva a la franquicia por décadas.

Lo que hace especial este anuncio es que no se trata de cualquier continuación. “Baki-Dou” marca una nueva etapa en el universo creado por Keisuke Itagaki, justo después de que Baki venciera a su padre, Yujiro Hanma, el hombre más fuerte del mundo. Es decir, ya no tiene nada que demostrar o al menos eso creíamos.

Esta imagen pertence a "Baki 2", donde se adaptó la pelea entre el protagonista y su padre, Yujiro Hanma (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATARÁ “BAKI-DOU”?

La nueva entrega de la franquicia arranca en un escenario bastante inusual: Baki y sus compañeros, que han llegado al tope de sus capacidades físicas, están aburridos. Literalmente. No hay rival que los rete, no hay combate que los motive. Pero eso cambia radicalmente cuando entra en escena una figura que no esperaba ver en este universo: Miyamoto Musashi, el legendario espadachín japonés.

En “Baki-Dou”, Musashi es revivido a través de un plan secreto desarrollado a 364 metros bajo la Tokyo Skytree. Esta figura histórica no solo regresa a la vida, sino que lo hace con todas sus habilidades intactas, y aún más letales. El resultado: un nuevo conflicto donde se enfrentarán el pasado y el presente, la espada y el puño, el honor y la brutalidad.

UN NUEVO ENEMIGO PARA UN NUEVO NIVEL

Netflix describió esta nueva temporada de forma bastante intensa: “Desatado en la actualidad, este nuevo y amenazante rival emplea su técnica con una potencia y velocidad sin igual para atacar a Baki y a los demás. ¡Son los luchadores más fuertes del circuito subterráneo contra el legendario espadachín!”.

Es fascinante cómo el autor conecta mundos tan distintos. De alguna forma, logra que una figura como Miyamoto Musashi, nacida siglos atrás, encaje perfectamente en este universo donde la fuerza bruta y el combate lo definen todo. Es un giro que, en manos de cualquier otro, podría parecer forzado. Pero aquí tiene todo el sentido del mundo.

Baki Hanma regresa con más aventuras y acción (Foto: Netflix)

EL TRÁILER YA ESTÁ DISPONIBLE

Netflix ya liberó el primer tráiler oficial de “Baki-Dou”, y es todo lo que esperaba. Acción, intensidad, música potente y esa sensación de que todo puede irse al límite. Si aún no lo viste, te recomiendo hacerlo. A mí me dejó con muchísimas ganas de ver cómo adaptarán los combates de Musashi en animación.

Aunque falta más de un año para el estreno, el hype ya está en marcha. Y con razón: esta serie no solo es querida por los fans del anime de pelea, también ha ganado respeto por su longevidad y estilo propio.

