Un padre, una justicia que pesa demasiado y un Viejo Oeste donde los forajidos comparten escena con máquinas y horrores sobrenaturales. Esa es la combinación que propone “Bass X Machina”, la nueva serie animada para adultos del catálogo de la plataforma Netflix que une wéstern, steampunk y fantasía oscura. Así, si te gustaría saber más sobre esta producción con un tono sombrío, mucha acción y un protagonista cargado de dilemas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción está producida por el estudio surcoreano Studio Mir, el mismo detrás de la adaptación de “Devil May Cry” de Adi Shankar.

Además, su trama se inspira en Bass Reeves, figura histórica que fue uno de los primeros alguaciles adjuntos negros al oeste del río Misisipi.

Y ese mismo personaje ya tuvo su versión live-action con “Lawmen: Bass Reeves”, la serie de Taylor Sheridan disponible en Paramount+.

Por otro lado, el proyecto apunta a un público adulto, con clasificación 16+, y reúne un reparto de voces encabezado por Brian Tyree Henry, quien también figura entre los productores ejecutivos.

¿DE QUÉ TRATA “BASS X MACHINA”?

La historia de “Bass X Machina” se desarrolla en un Viejo Oeste retrofuturista plagado de forajidos, máquinas y fuerzas sobrenaturales, donde un padre se convierte en juez, jurado y verdugo para proteger a su familia.

Y, aquí, cada acto de justicia que ejecuta puede costarle la vida a las personas que intenta salvar.

Cabe resaltar que este Bass es un cazarrecompensas, con un brazo protésico, al que el gobierno recluta para una misión especial: frenar la resurrección de la Confederación.

MIRA EL TRÁILER DE “BASS X MACHINA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BASS X MACHINA”?

“Bass X Machina” llega al catálogo internacional de Netflix el martes 3 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie animada sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BASS X MACHINA”?

A continuación, conoce a las voces principales del elenco de “Bass X Machina”:

Brian Tyree Henry como Bass Reeves , el protagonista de la historia.

, el protagonista de la historia. Janelle Monáe como Glory , la esposa de Bass.

, la esposa de Bass. Tati Gabrielle como Dana Starr , la joven ingeniera que se une a la lucha.

, la joven ingeniera que se une a la lucha. Cree Summer como Ahni

como Ahni Chaske Spencer como Lighthorse

como Lighthorse Currie Graham como Rivenbark

como Rivenbark Starletta DuPois como Etta

"Bass X Machina" es una serie animada que explora géneros como la ciencia ficción y el wéstern (Foto: Studio Mir / Netflix)

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