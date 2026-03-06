Después de una larga espera, “Beastars”, la serie anime de Netflix ambientada en un mundo de animales antropomórficos divididos por el instinto, el miedo y el deseo, regresa con la segunda parte de su temporada final. En los primeros episodios de la última entrega, Legoshi decide dejar la academia y mudarse solo a los Apartamentos Bestia tras su enfrentamiento con Riz. En tanto, Louis rechaza su legado y se enfrenta a su padre Ogma, Haru lidia con otros problemas y Yahya persigue a Melon, un criminal híbrido que disfruta asesinando animales. Entonces, ¿qué pasará en los capítulos finales? ¿Cuándo se estrenarán?

Los nuevos episodios de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Paru Itagaki, empiezan cuando la supuesta paz de Ciudad Zebuth se desmorona debido al caos oculto de Melon. Mientras la tensión entre herbívoros y carnívoros empeora, Legoshi y Louis se reencuentran y buscan la manera de derrotar a Melon.

La segunda parte de la temporada final de “Beastars” cuenta con un nuevo opening. Se trata del tema “La Feralia” de Satoru Kosaki, quien también trabajó en la banda sonora del anime. Además, Aya Endo (“Macross Frontier”), Wataru Takagi y Anri Katsu (“My Hero Academia”) se unen al reparto de voces.

Louis debe lidiar con complicadas responsabilidades en la superficie en la segunda parte de la temporada final de "Beastars" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO VER “BEASTARS” - TEMPORADA FINAL PARTE 2?

La segunda parte de la temporada final de “Beastars” se estrenará el sábado 7 de marzo de 2026 en Netflix. Más de un años después de la primera parte de la tercera entrega.

“La producción comenzó en 2017, la serie se estrenó en 2019 y, a lo largo de cuatro cursos, con el apoyo de innumerables creadores, artistas y, sobre todo, los fans, finalmente podemos contar la historia de Legoshi y sus amigos hasta el final”, publicó Orange en X.

“Para Orange, este ha sido nuestro mayor desafío. Las técnicas y expresiones que cultivamos aquí se han trasladado a otras obras y, a su vez, lo que obtuvimos de esas obras se ha recuperado en Beastars. Y ahora, por fin, estará disponible en todo el mundo a partir del 7 de marzo. Gracias por su continuo apoyo”, agregó.

¿CÓMO VER “BEASTARS” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

Los últimos episodios de “Beastars” estarán disponibles en Netflix al igual que los anteriores capítulos. Por lo tanto, para ver el final de la historia de Legoshi solo necesitas una suscripción de la plataforma de streaming de la N roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

Premium: US$24.99 al mes

¿A QUÉ HORA VER LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “BEASTARS”?

Los nuevos capítulos de la temporada final de “Beastars” llegarán a Netflix en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “BEASTARS” - TEMPORADA FINAL PARTE 2

¿DE QUÉ TRATA “BEASTARS” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda parte de la temporada final de “Beastars”, “la fachada de paz se ve destrozada por los planes secretos de Melon. A medida que se intensifica la desconfianza entre herbívoros y carnívoros, los colmillos de Melon se acercan a Haru. Legoshi, tras haber llegado al Mercado Negro, se ve obligado a enfrentarse a sí mismo una vez más, mientras que Louis lidia con nuevos enredos en el mundo de la superficie.

Reunidos, recorren sus respectivos caminos hacia el mismo objetivo: enfrentarse a Melon. Legoshi cree en los milagros, Haru mira hacia el futuro, Louis desafía al destino y Melon desprecia el mundo. En una sociedad sacudida por el deseo y el miedo, ¿qué ‘respuesta alcanzarán finalmente? El drama sobre la madurez ambientado en el mundo animal llega a su fin.”

La segunda parte de la última temporada de "Beastars" se estrena el 7 de marzo de 2026 en Netflix (Foto: Studio Orange)

