Después de los eventos de la primera temporada de “Beauty in Black”, donde la bailarina de club de Chicago, Kimmie (Taylor Polidore Williams), se convirtió en la nueva y poderosa esposa del empresario Horace Bellarie (Ricco Ross), la serie de Netflix regresa con una segunda temporada en la que dicha mujer lidera el imperio del maquillaje que le da el nombre a la ficción.

“Dejamos a los fans en vilo al final de la primera temporada, y estamos encantados de continuar la historia de Kimmie mientras asume su poder como la nueva integrante de la familia Bellarie”, indicó el creador Tyler Perry a Tudum. “Kimmie ejemplifica el espíritu de nunca subestimar al desvalido, y estoy deseando que los fans sigan viendo cómo se desarrolla su historia. Si pensaban que la primera temporada fue una locura, no están listos para la segunda”.

Taylor Polidore Williams, Amber Reign Smith, Xavier Smalls, Crystle Stewart, Ricco Ross, Debbi Morgan, Richard Lawson, Steven G. Norfleet, Julian Horton, Charles Malik Whitfield, Terrell Carter y Bryan Tanaka son algunos de los actores de la segunda temporada de “Beauty in Black”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “BEAUTY IN BLACK”

1. Taylor Polidore Williams como Kimmie

Taylor Polidore Williams, que anteriormente apareció en “Divorce in the Black” y “Snowfall”, retoma el rol de Kimmie, una bailarina exótica Kimmie aspira a convertirse en una empresaria exitosa como su heroína, Mallory (Belleza de Negro). Cuando por fin lo consigue, debe mantenerse en ese lugar.

¿Cómo manejará Kimmie su nuevo rol en la familia? ¿Cómo manejará su exjefe Jules (Charles Malik Whitfield) la inversión de roles?

Taylor Polidore Williams vuelve a interpretar a Kimmie, la nueva esposa de Bellarie, en la segunda temporada de "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

2. Amber Reign Smith como Rain

Amber Reign Smith, que fue parte de producciones como “Bruh” y “The Oval”, regresa como Rain la mejor amiga de Kimmie desde hace mucho tiempo, es como una hermana para ella. Aunque han superado momentos difíciles gracias a su unidad, un accidente deja la vida de Rain en la cuerda floja.

Amber Reign Smith retoma el papel de Rain, la amiga de Kimmie, en la segunda temporada de "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

3. Xavier Smalls como Angel

Xavier Smalls, que apareció en “Madea’s Destination Wedding”, asume el rol de Angel en la segunda temporada de “Beauty in Black”. Se trata de alguien que ha logrado sobrevivir gracias a su constante esfuerzo y se integró a la familia Bellarie cuando le pide ayuda a Kimmie con un cliente. Pero en la segunda temporada ¿dónde está?

Xavier Smalls regresa como Angel en la segunda temporada de la serie "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

4. Crystle Stewart como Mallory

Crystle Stewart, que participó en “For Better or Worse”, “Acrimony, Good Deeds”, “Too Close to Home” y “House of Payne”, da vida a Mallory, quien se convirtió en el rostro de la empresa tras casarse con Roy, el hijo de Bellarie. ¿Qué pasará con la llegada de Kimmie?

Crystle Stewart vuelve a interpretar a Mallory en la segunda temporada de "Beauty in Black" ¿Qué sucederá con ella en los nuevos episodios? (Foto: Netflix)

5. Ricco Ross como Horace

Ricco Ross, que fue parte de producciones como “Bosch: Legacy”, “Aliens” y “P-Valley”, regresa como Horace Bellarie, el patriarca de la familia y fundador de la marca Beauty in Black. Le enseña a la exbailarina de un club de Chicago cómo liderar una familia poderosa.

Ricco Ross da vida a Horace, el patriarca de la familia Bellarie, en la segunda temporada de "Beauty in Black" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Beauty in Black”:

Debbi Morgan como Olivia

Richard Lawson como Norman

Steven G. Norfleet como Charles

Julian Horton como Roy

Charles Malik Whitfield como Jules

Terrell Carter como Varney

Bryan Tanaka como Alex

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BEAUTY IN BLACK”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Beauty in Black”, “una familia despiadada y traicionera, al frente de una marca de belleza —y de una red de trata clandestina— está a punto de enfrentarse a las consecuencias. Kimmie, una trabajadora sexual que antes pasaba desapercibida, se convierte en una fuerza imparable y ahora es ella quien lleva las riendas tras heredar el control absoluto del negocio familiar.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BEAUTY IN BLACK”?

La temporada 2 de “Beauty in Black” se estrenará el jueves 11 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

