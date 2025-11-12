Una producción basada en una historia de la vida real que impactó a los argentinos aterriza en Amazon Prime Video. Se trata de “Belén”, una película que nos presenta a Julieta, una muchacha que llega ensangrentada al hospital, donde descubre que estaba embarazada. Tras ser atendida, es arrestada y acusada de haberse practicado un aborto ilegal, por lo que enfrenta una denuncia por homicidio. Debido al impacto que generó este caso, te doy a conocer quiénes forma parte del elenco.

El filme, de 1 hora con 48 minutos de duración, se estrena el 13 de noviembre de 2025 a las 10:00 p.m. Está dirigida por Dolores Fonzi, quien también forma parte de equipo de guionistas

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA PELÍCULA “BELÉN”?

A continuación, los actores y personajes que forman parte de “Belén”, la película que sigue la historia de la joven tucumana Julieta:

CAMILA PLÁATE COMO JULIETA

En "Belén", Camila Pláate asume el rol de Julieta (Foto: K&S Films / Amazon MGM Studios)

Camila Pláate como Julieta, una mujer que es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica, por lo que piden para ella prisión por homicidio.

Datos de la actriz

Nombre completo: Camila Pláate

Camila Pláate Lugar de nacimiento: Tucumán, Argentina

Tucumán, Argentina Conocida por: “Belén” (2025), “El Motoarrebatador” (2018) y “Margen de error” (2019)

“Belén” (2025), “El Motoarrebatador” (2018) y “Margen de error” (2019) Instagram: @camilaplaate

DOLORES FONZI COMO SOLEDAD DEZA

En "Belén", Dolores Fonzi asume el rol de Soledad Deza (Foto: K&S Films / Amazon MGM Studios)

Dolores Fonzi como Soledad Deza, una abogada valiente que arriesga todo por defender a Julieta. En su afán por conseguir su libertad, todos los medios estarán sobre ella.

Datos de la actriz

Nombre completo: Dolores Fonzi

Dolores Fonzi Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Fecha y año de nacimiento: 19 de julio de 1978

19 de julio de 1978 Conocida por: “Blondi” (2023), “Truman” (2015) y “Paulina” (2015)

“Blondi” (2023), “Truman” (2015) y “Paulina” (2015) Instagram: @lolafonca

LAURA PAREDES COMO BÁRBARA

En "Belén", Laura Paredes asume el rol de Bárbara (Foto: K&S Films / Amazon MGM Studios)

Laura Paredes como Bárbara, una mujer que está al lado de la abogada y convocará a las marchas para pedir la libertad de Julieta y la anulación de su fallo.

Datos de la actriz

Nombre completo: Laura Paredes

Laura Paredes Lugar de nacimiento: Avellaneda, Argentina

Avellaneda, Argentina Fecha y año de nacimiento: 16 de agosto de 1980

16 de agosto de 1980 Conocida por: “Trenque Lauquen” (2022), “Argentina, 1985” (2022) y “La flor” (2018)

“Trenque Lauquen” (2022), “Argentina, 1985” (2022) y “La flor” (2018) Instagram: @sonochachi

JULIETA CARDINALI COMO BEATRIZ CAMAÑO

En "Belén", Julieta Cardinali asume el rol de Beatriz Camaño (Foto: K&S Films / Amazon MGM Studios)

Julieta Cardinali como Beatriz Camaño, quien en un inicio asume la defensa de Julieta, pero asume el caso de forma desinteresada, provocando que la muchacha sea detenida.

Datos de la actriz

Nombre completo: Julieta Cardinali

Julieta Cardinali Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Fecha y año de nacimiento: 21 de octubre de 1977

21 de octubre de 1977 Conocida por: “Carta a Eva” (2012), “Todo el bien del mundo” (2004) y “Tres deseos” (2008)

“Carta a Eva” (2012), “Todo el bien del mundo” (2004) y “Tres deseos” (2008) Instagram: @julietacardinali

COMPLETAN EL ELENCO:

Sergio Prina como Diego

Luis Machín como Juez Fariña

César Troncoso como Alfonso

Liliana Juárez como Mabel

Ruth Pláate como Mecha

Gaia Garibaldi como Flora

