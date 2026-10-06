“Below” (en español: “Bajo la superficie”) es una miniserie de Netflix que traslada el suspenso a un pueblo pesquero de Terranova, en el que la rutina local queda alterada por la aparición de una misteriosa criatura marina. Así, el show televisivo trae consigo a un reparto lleno de rostros conocidos, encabezado por figuras como Josh Hartnett y Mackenzie Davis. Entonces, si te gustaría saber quién interpreta a quién en la producción y en qué otras producciones has visto a los actores, esta guía del elenco es para ti.
Vale precisar que la ficción llega a Netflix el jueves 8 de octubre del 2026 como un thriller de seis episodios, en el que un pescador intenta proteger a su familia y defender el modo de vida que su pueblo está a punto de perder.
De esta manera, en medio de leyendas locales, tensiones familiares y secretos que salen a flote, los pobladores deberán unir fuerzas para enfrentar un peligro que no terminan de comprender.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Below”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BELOW”?
1. Josh Hartnett como Calvin Penney
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista de la historia: Calvin Penney, un pescador de gran corazón y carácter terco.
Él está interpretado por Josh Hartnett, reconocido por su trabajo previo en “Pearl Harbor”, “Lucky Number Slevin” y “Black Hawk Down”.
2. Mackenzie Davis como la Dra. Fonda Howander
Por otro lado, la Dra. Fonda Howander es la investigadora que visita el pueblo pesquero de Terranova asediado por una misteriosa criatura marina.
La actriz que asume este rol es Mackenzie Davis, a quien también hemos visto en títulos como “Black Mirror: San Junipero”, “Terminator: Dark Fate” y “Speak No Evil”.
3. Charlie Heaton como Wade Penney
Wade Penney, por su parte, es el hijo de Calvin.
El artista que se pone en la piel del personaje es Charlie Heaton, quien saltó a la fama gracias a “Stranger Things”. Además, su filmografía incluye los proyectos “El secreto de Marrowbone” y “The New Mutants”.
4. Ruby Stokes como Mary Penney
Mary Penney es otro personaje del elenco principal de la serie de Netflix.
Ella está interpretada por Ruby Stokes, también integrante de los elencos de “Bridgerton”, “Jay Kelly” y “Lockwood & Co.”.
Otros actores y personajes de “Below”:
- 5. Rohan Campbell como Jay Penney
- 6. Willow Kean como Ruth Penney
- 7. Kaleb Horn como Noah Townsend
- 8. Mary Walsh como la alcaldesa Linda Best
- 9. Natasha Henstridge como Jan Hicks
- 10. Joshua Close como el oficial Jaxon Noseworthy
- 11. Frank Holden como Patrick “Paddy Fitz” Fitzpatrick
- 12. Lawrence Barry como Basil “Baz” Biles
- 13. Matthew Worku como Mo Abdullahi
- 14. Stephen Oates como Barry Pike
- 15. Josh Cruddas como Connor Kopecko
- 16. Marthe Bernard como The Old Hag / Maggie Budgell
- 17. Shawn Doyle como Walton Budgell
- 18. Alexander Karim como el Dr. Hugo Sayed
- 19. Frank Moore como Jim Crocker
- 20. Tantoo Cardinal como Anik
- 21. James Hawksley como Leo Penney
- 22. Rhiannon Morgan como Brenda Penney
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