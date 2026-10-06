“Below” (en español: “Bajo la superficie”) es una miniserie de Netflix que traslada el suspenso a un pueblo pesquero de Terranova, en el que la rutina local queda alterada por la aparición de una misteriosa criatura marina. Así, el show televisivo trae consigo a un reparto lleno de rostros conocidos, encabezado por figuras como Josh Hartnett y Mackenzie Davis. Entonces, si te gustaría saber quién interpreta a quién en la producción y en qué otras producciones has visto a los actores, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que la ficción llega a Netflix el jueves 8 de octubre del 2026 como un thriller de seis episodios, en el que un pescador intenta proteger a su familia y defender el modo de vida que su pueblo está a punto de perder.

De esta manera, en medio de leyendas locales, tensiones familiares y secretos que salen a flote, los pobladores deberán unir fuerzas para enfrentar un peligro que no terminan de comprender.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Below”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BELOW”?

1. Josh Hartnett como Calvin Penney

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con el protagonista de la historia: Calvin Penney, un pescador de gran corazón y carácter terco.

Él está interpretado por Josh Hartnett, reconocido por su trabajo previo en “Pearl Harbor”, “Lucky Number Slevin” y “Black Hawk Down”.

Josh Hartnett como Calvin Penney en una escena de la serie "Below" (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

2. Mackenzie Davis como la Dra. Fonda Howander

Por otro lado, la Dra. Fonda Howander es la investigadora que visita el pueblo pesquero de Terranova asediado por una misteriosa criatura marina.

La actriz que asume este rol es Mackenzie Davis, a quien también hemos visto en títulos como “Black Mirror: San Junipero”, “Terminator: Dark Fate” y “Speak No Evil”.

Mackenzie Davis como la Dra. Fonda Howander en una escena de la serie "Below" (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

3. Charlie Heaton como Wade Penney

Wade Penney, por su parte, es el hijo de Calvin.

El artista que se pone en la piel del personaje es Charlie Heaton, quien saltó a la fama gracias a “Stranger Things”. Además, su filmografía incluye los proyectos “El secreto de Marrowbone” y “The New Mutants”.

Charlie Heaton como Wade Penney en una escena de la serie "Below" (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

4. Ruby Stokes como Mary Penney

Mary Penney es otro personaje del elenco principal de la serie de Netflix.

Ella está interpretada por Ruby Stokes, también integrante de los elencos de “Bridgerton”, “Jay Kelly” y “Lockwood & Co.”.

Ruby Stokes como Mary Penney en una escena de la serie "Below" (Foto: Pacesetter UK / Netflix)

Otros actores y personajes de “Below”:

5. Rohan Campbell como Jay Penney

como Jay Penney 6. Willow Kean como Ruth Penney

como Ruth Penney 7. Kaleb Horn como Noah Townsend

como Noah Townsend 8. Mary Walsh como la alcaldesa Linda Best

como la alcaldesa Linda Best 9. Natasha Henstridge como Jan Hicks

como Jan Hicks 10. Joshua Close como el oficial Jaxon Noseworthy

como el oficial Jaxon Noseworthy 11. Frank Holden como Patrick “Paddy Fitz” Fitzpatrick

como Patrick “Paddy Fitz” Fitzpatrick 12. Lawrence Barry como Basil “Baz” Biles

como Basil “Baz” Biles 13. Matthew Worku como Mo Abdullahi

como Mo Abdullahi 14. Stephen Oates como Barry Pike

como Barry Pike 15. Josh Cruddas como Connor Kopecko

como Connor Kopecko 16. Marthe Bernard como The Old Hag / Maggie Budgell

como The Old Hag / Maggie Budgell 17. Shawn Doyle como Walton Budgell

como Walton Budgell 18. Alexander Karim como el Dr. Hugo Sayed

como el Dr. Hugo Sayed 19. Frank Moore como Jim Crocker

como Jim Crocker 20. Tantoo Cardinal como Anik

como Anik 21. James Hawksley como Leo Penney

como Leo Penney 22. Rhiannon Morgan como Brenda Penney

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