Berlín (Pedro Alonso) y su banda regresan con un nuevo plan maestro en la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel”. En los nuevos episodios de la serie española de Netflix, los protagonistas reciben el encargo del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci La dama del armiño. Sin embargo, ese no es el verdadero gran plan, ya solo se trata de una farsa para engañar a este aristócrata que intenta chantajear a Berlín. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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“Berlín y la dama del armiño” (“Berlin and the Lady with an Ermine” en inglés), creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, continúa el universo de “La casa de papel” y “Berlín”, y por supuesto, cuenta con el regreso de Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez.

Mientras que Inma Cuesta (“El desorden que dejas”), José Luis García-Pérez (“Honor”) y Marta Nieto (“Madre”) se unen al elenco de la segunda temporada de “Berlín”, que tiene ocho episodios y cuenta con un guion de Pina, Martínez Lobato, David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

1. Pedro Alonso como Andrés de Fonollosa / Berlín

Pedro Alonso, actor español conocido por sus papeles en “Rías Baixas”, “Padre Casares”, “Gran Hotel” y “La casa de papel”, asume el papel de Andrés de Fonollosa / Berlín, es el líder de la banda integrada por Damián, Keila, Cameron, Roi y Bruce. Junto a su grupo pretende engañar al Duque de Málaga.

Pedro Alonso regresa como Andrés de Fonollosa "Berlín" en la serie española "Berlín y la dama del armiño". Una vez más planea un gran golpe (Foto: Netflix)

2. Tristán Ulloa como Damián

Tristán Ulloa, que fue parte de series como “El tiempo entre costuras”, “La embajada”, “Narcos”, “Fariña”, “La catedral del mar”, “Warrior nun”, “La caza”, “La chica de nieve” y “El caso Asunta”, da vida a Damián, quien es la mano derecha de Berlín y el cerebro de la operación.

Joel Sánchez como Bruce, Tristán Ulloa como Damián y Julio Peña como Roi en una escena del episodio 6 de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

3. Inma Cuesta como Candela

Inma Cuesta, actriz española principalmente popular por sus interpretaciones en “Águila Roja”, “3 bodas de más” y “La novia”, interpreta a Candela en “Berlín y la dama del armiño”. Se trata de un nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín.

Inma Cuesta asume el papel de Candela y Pedro Alonso asume el papel de Andrés de Fonollosa "Berlín" en la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix)

4. José Luis García-Pérez como Álvaro Hermoso de Medina

José Luis García-Pérez, que fue parte de “El mundo alrededor”, “Los aires difíciles”, “Lola Flores, la película”, “La sombra de nadie”, “Retorno a Hansala”, “Ways to live for ever”, “Desechos”, “Los niños salvajes” y “Holmes & Watson. Madrid Days”, asume el papel de Álvaro Hermoso de Medina, el Duque de Málaga.

Pedro Alonso como Berlín y Jose Luis García Pérez como Duque en una escena del primer episodio de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

5. Marta Nieto como Genoveva Dante

Marta Nieto, que apareció en “Hospital Central”, “Cuéntame cómo pasó”, “Los hombres de Paco”, “El hombre de tu vida”, “El Ministerio del Tiempo”, “Vis a vis”, “Secretos de Estado”, “Caronte” y “Feria: la luz más oscura”, interpreta a Genoveva Dante, la duquesa de Málaga.

Marta Nieto como la Duquesa, Jose Luis García Pérez como Duque en una escena del episodio 5 de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix) / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Berlín y la dama del armiño”:

Michelle Jenner como Keila

Begoña Vargas como Cameron

Julio Peña Fernández como Roi

Joel Sánchez como Bruce

¿DE QUÉ TRATA “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Berlín y la dama del armiño”, “Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.”

¿CÓMO VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

“Berlín y la dama del armiño” se estrenará el viernes 15 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel” solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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