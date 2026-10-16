“Berserk of Gluttony”, el anime de acción y fantasía oscura de Crunchyroll, ha confirmado su gran regreso a las pantallas con su esperada segunda temporada. Así, para alegría de los fans de la historia de Fate, quien vive en un mundo donde las habilidades definen el valor de cada persona y la suya parece una condena, por fin tenemos las imágenes oficiales de sus próximos episodios. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta producción ha sido comparada con “Solo Leveling” gracias a elementos concretos de sus protagonistas.

Y es que tanto Fate como Sung Jinwoo aumentan sus estadísticas, acumulan habilidades y deben ocultar sus poderes.

Además, ambas historias incorporan elementos de fantasía oscura en mundos violentos con diversas amenazas sobrenaturales.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “BERSERK OF GLUTTONY”?

Durante su presentación en la New York Comic Con del pasado 9 de octubre del 2026, Crunchyroll confirmó que la temporada 2 de “Berserk of Gluttony” llegará en algún momento del 2027.

Y, tal como te puedes imaginar, el estudio A.C.G.T. retomará la adaptación de las novelas de Ichika Isshiki.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BERSERK OF GLUTTONY”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BERSERK OF GLUTTONY”?

En el elenco original de la temporada 2 de “Berserk of Gluttony”, se espera el regreso de las voces principales de la primera entrega del anime.

Ryôta Ôsaka como Fate Graphite

como Fate Graphite Tomokazu Seki como Greed

como Greed Misato Matsuoka como Mine

como Mine Hitomi Sekine como Eris

¿DE QUÉ TRATA “BERSERK OF GLUTTONY”?

“Berserk of Gluttony” se centra en Fate, el guardia de un castillo que vive en un mundo donde las habilidades lo son todo.

Resulta que él recibió una llamada Gula, cuya única utilidad parece ser darle hambre, y por eso su vida es miserable.

Sin embargo, cuando unos bandidos se infiltran en el castillo, su destino cambia, ya que se da cuenta de que si acaba con un ladrón, consume su fuerza y su alma.

¿CÓMO VER “BERSERK OF GLUTTONY”?

La primera temporada “Berserk of Gluttony” se compone de 12 episodios en total, los cuales tienen una duración aproximada de 23 minutos cada uno.

El anime está disponible en Crunchyroll, con audio en japonés e inglés, y subtítulos en diversos idiomas.

Por lo tanto, para disfrutar de los primeros capítulos del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Aaron Barbatos es un caballero sagrado retirado del anime "Berserk of Gluttony" (Foto: ACGT / Crunchyroll)

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