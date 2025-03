Si eres fanático de “Solo Leveling”, de seguro te has preguntado en más de una ocasión cuál es la verdadera naturaleza de Beru, el Rey Hormiga que era una bestia mágica inmensamente poderosa, que se convirtió en soldado de Sung Jinwoo. Si haces memoria y retrocedes en el tiempo hasta la incursión a la isla Jeju, fijo recordarás cómo tuvo misericordia por los cazadores coreanos, algo que quizá muchos no esperaban, tomando en cuenta que antes era un ser muy cruel. Debido a ello, el que menos se pregunta si realmente cambió y qué se espera de él en la temporada 2. A continuación, te lo contamos.

El anime de Crunchyroll sigue a Sung Jin-woo, un muchacho conocido como “el cazador más débil de la humanidad”, pero su destino cambia por completo cuando -un día- se encuentra entre la vida y la muerte, y un programa misterioso llamado Sistema lo elige como su único jugador, lo que le da la posibilidad de subir de nivel sin límites; finalmente, lo logra.

En "Solo Leveling", Jinwoo es el único que puede controlar a Beru (Foto: A-1 Pictures)

¿CUÁL ES LA VERDADERA NATURALEZA DE BERU?

Si en caso eras uno de los que creía que Beru sí mostró compasión en la isla Jeju, lo cierto es que sus intenciones eran otras, según el creador del anime, Chu-Gong, quien contó que se abstuvo de ser un verdugo e iniciar una masacre solamente por una razón: porque estaba Jinwoo. En otras palabras, él no hubiera tenido reparos ni límites para cobrar venganza.

“Beru no tuvo piedad con los cazadores coreanos. Si tuviera que describir sus acciones en una sola frase, sería: ‘Arrancarle las alas a una libélula’. Como cometieron el pecado [de matar a la Reina], pretendía atormentarlos a fondo antes de matarlos (…). Si Sung Jinwoo no hubiera estado allí, probablemente los habría torturado extensamente y luego se habría mudado a Corea para aniquilarlos a todos. Honestamente, no quería explicar todo esto en detalle, pero parece que mucha gente cree sinceramente que Beru tuvo piedad”, señaló a través de la cuenta de X de “Solo Leveling”.

Adicionalmente, Chu-Gong dio una explicación adicional sobre la brutalidad de Beru, pues dijo que se comió la cabeza de Min Byung-Gyu no porque su curación fuera molesta ni porque quisiera sus habilidades curativas, sino para comunicarse con la raza que mató a la Reina; es decir, los coreanos), para así obtener información y exterminarlos.

Tras la revelación del creador, ahora los fanáticos de “Solo Leveling” saben que la verdadera naturaleza de Beru siempre fue sangrienta, llena de crueldad y venganza, pero tuvo que moderarla mientras Jinwoo estaba presente.

Beru era el Rey Hormiga, una bestia mágica inmensamente poderosa (Foto: A-1 Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA TEMPORADA 2 DE “SOLO LEVELING”?

El hecho de que Beru tenga naturaleza violenta y destructiva pondría a prueba el poder de Jinwoo sobre sus soldados; y no es para menos, ya que tiene un rol muy complejo como líder, pues debe evitar que se descontrolen, pero ¿logrará hacerlo para siempre?

Si en la segunda temporada de “Solo Leveling”, Beru llega a mostrar su verdadera identidad, muchas cosas se vendrían abajo y los dilemas morales que rodean al ejército de Jinwoo serían seriamente afectados, publica ScreenRant.

Beru tiene una naturaleza muy violenta y despiadada (Foto: A-1 Pictures)