Tras el éxito mundial de “Bon Appétit, Majestad”, Netflix apuesta por otra comedia romántica coreana. Se trata de “Beso dinamita” (“Dynamite Kiss” en inglés y “Ki-seu-neun Gwaen-hi Hae-seo” en su idioma original), que narra la historia de mujer soltera que finge ser una madre casada para conseguir un trabajo en una empresa de productos para bebés. La mentira se complica cuando se da un beso con el perspicaz y estoico jefe de equipo. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva serie?

Kim Jae-hyun se encargó de la dirección de esta comedia romántica. mientras que Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min se desempeñaron como guionistas de la producción que contó con un presupuesto de 17 mil millones de wones y promete ola de risas, química y momentos emocionantes.

“Beso dinamita”, que se estrenó el 12 de noviembre de 2025 en SBS TV y Netflix, cuenta con elenco conformado por Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun, Woo Da-vi, Nam Gi-ae, Cha Mi-kyung, Choi Kwang-il, Seo Sang-won, Seo Jeong-yeon, Park Jin-woo, Park Ji-ah, Jung Soo-young, Jung Ga-hee, Park Jung-yeon, Shin Joo-hyeop, Chae Ja-woon y Jung Hwan.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BESO DINAMITA”

1. Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok

Jang Ki-yong, que apareció en “Confession Couple”, “Come and Hug Me”, “My Roommate Is a Gumiho”, “My Mister”, “Born Again” y “The Atypical Family”, interpreta a Gong Ji-hyeok, el líder de equipo de una empresa de productos para el cuidado infantil. Además de ser conocido por su inteligencia, decisión y empuje, tiene excelentes habilidades de liderazgo y pasión por el trabajo.

Jang Ki-yong da vida a Gong Ji-hyeok y Ahn Eun-jin da vida a Go Da-rim en la serie surcoreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

2. Ahn Eun-jin como Go Da-rim

Ahn Eun-jin, que participó en “Hospital Playlist”, “The Good Bad Mother”, “My Dearest”, “The Night Owl” y “Citizen of a Kind”, asume el papel de Go Da-rim, una mujer soltera que se hace pasar por alguien casada y con hijos para conseguir un trabajo en una conocida empresa. En ese lugar conoce a Gong Ji-hyeok.

Jang Ki-yong asume el rol de Gong Ji-hyeok y Ahn Eun-jin asume el rol de Go Da-rim en la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

3. Kim Mu-jun como Kim Sun-woo

Kim Mu-jun, que fue parte de las series “Nevertheless”, “Love All Play”, “My Dearest”, “Sorry Not Sorry” y “Genie, Make a Wish”, da vida a Kim Sun-woo, un amigo íntimo de Da-rim que tiene que fingir ser su esposo para que su mentira no se descubra.

Kim Mu-jun da vida a Kim Sun-woo, amigo de Da-rim, en la comedia romántica coreana "Beso dinamita" (Foto: Netflix)

4. Woo Da-vi como Yoo Ha-young

Woo Da-vi, que apareció en las series “Extracurricular”, “Live On”, “At a Distance, Spring Is Green”, “Melancholia”, “Dear.M”, “Poong, the Joseon Psychiatrist”, “Maestra: Strings of Truth” y “Jeongnyeon: The Star Is Born”, interpreta a Yoo Ha-young en “Beso dinamita”.

Woo Da-vi interpreta a Yoo Ha-young en la serie coreana "Beso dinamita", dirigida por Kim Jae-hyun (Foto: SBS)

5. Nam Gi-ae como Kim In-ae

Nam Gi-ae, que fue parte de producciones como “Suspicious Partner”, “Mother”, “Flower of Evil”, “Encounter”, “The Merciless”, “High Society”, “Artificial City”, “Doctor Lawyer”, “Call It Love”, “The Secret Romantic”, “King the Land” y “Salon de Holmes”, asume el rol de Kim In-ae.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Beso dinamita”:

Cha Mi-kyung como Jeong Myeong-sun

Choi Kwang-il como Gong Chang-ho

Seo Sang-won como You Jin-tae

Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok

Park Jin-woo como Ma Jong-gu

Park Ji-ah como Bae Nan-sook

Jung Soo-young como Jang Jin-hee

Jung Ga-hee como Gong Ji-hye

Park Jung-yeon como Lee Go-eun

Shin Joo-hyeop como Kang Kyung-min

Chae Ja-woon como Kim Joon

Jung Hwan como Yoo Tae-young

¿DE QUÉ TRATA “BESO DINAMITA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Beso dinamita”, “luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia…”

¿CÓMO VER “BESO DINAMITA”?

El primer episodio de “Beso dinamita” se estrenó el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Netflix. Cada semana se lanzarán dos capítulos hasta el 25 de diciembre.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí