Las producciones surcoreanas se han vuelto de las favoritas de miles. Y es que Netflix no para de sumar títulos que logran enganchar desde el primer episodio. Entre las producciones más esperadas de este año está “Beso dinamita” (título original: “Kissneun Gwaenhi Haeseo!“), una comedia romántica surcoreana que promete ser una de las más comentadas en los próximos meses. Si te gustan los enredos amorosos, los secretos imposibles de ocultar y esos momentos tiernos que solo los K-dramas saben entregar, apunta este estreno en tu calendario.

Esta serie está dirigida por Kim Jae-hyun y escrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min, dos nombres reconocidos en la industria por su toque fresco y su habilidad para mezclar humor con emociones reales. “Beso dinamita” no solo llega a SBS TV en Corea del Sur, sino que también estará disponible para todo el mundo a través de Netflix, lo que significa que podremos verla prácticamente al mismo tiempo que los espectadores coreanos.

¿DE QUÉ TRATA “BESO DINAMITA”?

La historia gira en torno a Go Da-rim, interpretada por la talentosa Ahn Eun-jin, una mujer soltera que decide fingir ser madre para conseguir un empleo en una empresa dedicada a productos de cuidado infantil. En su nuevo trabajo se cruza con Gong Ji-hyeok, el jefe de equipo, interpretado por Jang Ki-yong, un hombre serio, meticuloso y completamente ajeno al caos que está a punto de entrar en su vida. Todo comienza cuando Da-rim lo besa accidentalmente (o quizás no tanto), y ese simple gesto desata una serie de situaciones que cambian el rumbo de ambos.

REPARTO COMPLETO DE “BESO DINAMITA”

Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok, líder de equipo en una empresa de productos para el cuidado infantil.

Ahn Eun-jin como Go Da-rim, una mujer soltera que finge estar casada para conseguir trabajo.

Kim Mu-jun como Kim Sun-woo, amigo cercano de Da-rim y su “marido falso”.

Woo Da-vi como Yoo Ha-young, la hija menor de una poderosa familia chaebol.

Nam Gi-ae como Kim In-ae

Cha Mi-kyung como Jeong Myeong-sun

Choi Kwang-il como Gong Chang-ho

Seo Sang-won como You Jin-tae

Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok

Park Jin-woo como Ma Jong-gu

Park Ji-ah como Bae Nan-sook

Jung Soo-young como Jang Jin-hee

Jung Ga-hee como Gong Ji-hye

Park Jung-yeon como Lee Go-eun

Shin Joo-hyeop como Kang Kyung-min

Chae Ja-woon como Kim Joon

Jung Hwan como Yoo Tae-young

Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok en la serie "Beso dinamita" (Foto: SBS)

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA EPISODIO?

“Beso dinamita” se estrena oficialmente el 12 de noviembre de 2025 por SBS TV y llegará a Netflix ese mismo día para su transmisión global. La serie tendrá 14 episodios en total, y cada semana se estrenarán dos capítulos, los miércoles y jueves a las 21:00 (hora de Corea del Sur).

Episodio 1: miércoles 12 de noviembre de 2025

miércoles 12 de noviembre de 2025 Episodio 2: jueves 13 de noviembre de 2025

jueves 13 de noviembre de 2025 Episodio 3: miércoles 19 de noviembre de 2025

miércoles 19 de noviembre de 2025 Episodio 4: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Episodio 5: miércoles 26 de noviembre de 2025

miércoles 26 de noviembre de 2025 Episodio 6: jueves 27 de noviembre de 2025

jueves 27 de noviembre de 2025 Episodio 7: miércoles 3 de diciembre de 2025

miércoles 3 de diciembre de 2025 Episodio 8: jueves 4 de diciembre de 2025

jueves 4 de diciembre de 2025 Episodio 9: miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025 Episodio 10: jueves 11 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025 Episodio 11: miércoles 17 de diciembre de 2025

miércoles 17 de diciembre de 2025 Episodio 12: jueves 18 de diciembre de 2025

jueves 18 de diciembre de 2025 Episodio 13: miércoles 24 de diciembre de 2025

miércoles 24 de diciembre de 2025 Episodio 14: jueves 25 de diciembre de 2025

Woo Da-vi como Yoo Ha-young en la serie coreana "Beso dinamita" (Foto: SBS)

FICHA TÉCNICA DE “BESO DINAMITA”

Elemento Detalle Título “Beso Dinamita” País Corea del Sur Género Romance, Comedia Número de episodios 14 Duración por episodio 70 minutos Estreno 12 de noviembre de 2025 (SBS y Netflix internacional) Cadena/Plataforma SBS (Corea) y Netflix (internacional) Dirección Kim Jae-hyun Guion Ha Yoon-a, Kim Hyun-woo Reparto principal Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun Sinopsis Una mujer soltera, Ko Da Rim, finge tener esposo e hijo para conseguir trabajo. El metódico líder de equipo, Kong Ji-hyeok, termina envuelto románticamente con ella tras un beso inesperado que cambia sus vidas y la dinámica de la empresa. La historia gira en torno a las chispas que surgen entre ambos, explorando amor, humor y malentendidos en el entorno laboral.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.