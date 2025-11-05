Las producciones surcoreanas se han vuelto de las favoritas de miles. Y es que Netflix no para de sumar títulos que logran enganchar desde el primer episodio. Entre las producciones más esperadas de este año está “Beso dinamita” (título original: “Kissneun Gwaenhi Haeseo!“), una comedia romántica surcoreana que promete ser una de las más comentadas en los próximos meses. Si te gustan los enredos amorosos, los secretos imposibles de ocultar y esos momentos tiernos que solo los K-dramas saben entregar, apunta este estreno en tu calendario.
Esta serie está dirigida por Kim Jae-hyun y escrita por Ha Yoon-ah y Tae Kyung-min, dos nombres reconocidos en la industria por su toque fresco y su habilidad para mezclar humor con emociones reales. “Beso dinamita” no solo llega a SBS TV en Corea del Sur, sino que también estará disponible para todo el mundo a través de Netflix, lo que significa que podremos verla prácticamente al mismo tiempo que los espectadores coreanos.
¿DE QUÉ TRATA “BESO DINAMITA”?
La historia gira en torno a Go Da-rim, interpretada por la talentosa Ahn Eun-jin, una mujer soltera que decide fingir ser madre para conseguir un empleo en una empresa dedicada a productos de cuidado infantil. En su nuevo trabajo se cruza con Gong Ji-hyeok, el jefe de equipo, interpretado por Jang Ki-yong, un hombre serio, meticuloso y completamente ajeno al caos que está a punto de entrar en su vida. Todo comienza cuando Da-rim lo besa accidentalmente (o quizás no tanto), y ese simple gesto desata una serie de situaciones que cambian el rumbo de ambos.
REPARTO COMPLETO DE “BESO DINAMITA”
- Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok, líder de equipo en una empresa de productos para el cuidado infantil.
- Ahn Eun-jin como Go Da-rim, una mujer soltera que finge estar casada para conseguir trabajo.
- Kim Mu-jun como Kim Sun-woo, amigo cercano de Da-rim y su “marido falso”.
- Woo Da-vi como Yoo Ha-young, la hija menor de una poderosa familia chaebol.
- Nam Gi-ae como Kim In-ae
- Cha Mi-kyung como Jeong Myeong-sun
- Choi Kwang-il como Gong Chang-ho
- Seo Sang-won como You Jin-tae
- Seo Jeong-yeon como Han Mi-ok
- Park Jin-woo como Ma Jong-gu
- Park Ji-ah como Bae Nan-sook
- Jung Soo-young como Jang Jin-hee
- Jung Ga-hee como Gong Ji-hye
- Park Jung-yeon como Lee Go-eun
- Shin Joo-hyeop como Kang Kyung-min
- Chae Ja-woon como Kim Joon
- Jung Hwan como Yoo Tae-young
¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA EPISODIO?
“Beso dinamita” se estrena oficialmente el 12 de noviembre de 2025 por SBS TV y llegará a Netflix ese mismo día para su transmisión global. La serie tendrá 14 episodios en total, y cada semana se estrenarán dos capítulos, los miércoles y jueves a las 21:00 (hora de Corea del Sur).
- Episodio 1: miércoles 12 de noviembre de 2025
- Episodio 2: jueves 13 de noviembre de 2025
- Episodio 3: miércoles 19 de noviembre de 2025
- Episodio 4: jueves 20 de noviembre de 2025
- Episodio 5: miércoles 26 de noviembre de 2025
- Episodio 6: jueves 27 de noviembre de 2025
- Episodio 7: miércoles 3 de diciembre de 2025
- Episodio 8: jueves 4 de diciembre de 2025
- Episodio 9: miércoles 10 de diciembre de 2025
- Episodio 10: jueves 11 de diciembre de 2025
- Episodio 11: miércoles 17 de diciembre de 2025
- Episodio 12: jueves 18 de diciembre de 2025
- Episodio 13: miércoles 24 de diciembre de 2025
- Episodio 14: jueves 25 de diciembre de 2025
FICHA TÉCNICA DE “BESO DINAMITA”
|Elemento
|Detalle
|Título
|“Beso Dinamita”
|País
|Corea del Sur
|Género
|Romance, Comedia
|Número de episodios
|14
|Duración por episodio
|70 minutos
|Estreno
|12 de noviembre de 2025 (SBS y Netflix internacional)
|Cadena/Plataforma
|SBS (Corea) y Netflix (internacional)
|Dirección
|Kim Jae-hyun
|Guion
|Ha Yoon-a, Kim Hyun-woo
|Reparto principal
|Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun
|Sinopsis
|Una mujer soltera, Ko Da Rim, finge tener esposo e hijo para conseguir trabajo. El metódico líder de equipo, Kong Ji-hyeok, termina envuelto románticamente con ella tras un beso inesperado que cambia sus vidas y la dinámica de la empresa. La historia gira en torno a las chispas que surgen entre ambos, explorando amor, humor y malentendidos en el entorno laboral.
