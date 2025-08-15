Cuando anunciaron el regreso de “Betty, la fea” con una nueva temporada llamada “La historia continúa” por Amazon Prime Video, la mayoría de sus fanáticos sintieron una mezcla rara de emoción y miedo. Después de todo, se trata de una de las telenovelas más queridas de la televisión latina, y cualquier intento de retomarla, después de más de 20 años, es un arma de doble filo. Y como era de esperarse, las opiniones del público no tardaron en explotar. ¿La Betty que esperaban? No. ¿La Betty que necesitábamos? Tal vez sí.

La actriz Ana María Orozco, quien volvió a encarnar a la icónica Beatriz Pinzón Solano en la mencionada producción que estrenó su segunda temporada el 15 de agosto de 2025, fue muy clara al responder a las críticas. Lejos de esquivar la conversación, salió al frente con una honestidad que, al menos a mí, me pareció refrescante. ¿Está la nueva Betty muy vulnerable? ¿Menos empoderada? ¿Demasiado distinta? Ella lo explicó con firmeza y sin vueltas.

“BETTY YA NO ES LA MISMA, Y ESO ESTÁ BIEN”

Orozco fue contundente: “Claro que Betty cambió, ¿cómo no lo haría?”. En entrevista con Us Weekly en Español, la actriz colombiana de 51 años sostuvo que esta nueva temporada busca precisamente mostrar el paso del tiempo, con todos sus matices. “En la telenovela original tuvimos ese final de cuento de hadas, pero ahora queríamos separarnos un poco de eso y mostrar cómo estarían los personajes después de tantos años”, explicó.

Y sinceramente, tiene todo el sentido del mundo. La vida no se detiene, ni siquiera para los personajes que amamos. La nueva Betty está lidiando con una empresa en crisis, con una hija adolescente, y con un matrimonio que hace agua. No es menos fuerte por mostrarse vulnerable; al contrario, se vuelve más real.

¿EMPODERAMIENTO? UNA PALABRA QUE VALE LA PENA REPENSAR

Uno de los puntos que más ruido generó en redes sociales fue que esta Betty parece “menos empoderada” que la del final original. Pero Ana María fue clara al respecto: “El cambio que hizo Betty fue un poco exterior también: se arregló, empezó a vestirse mejor y hablar mejor, y entonces fue aceptada por un mundo que ella creía ideal”.

Y ahí dio en el clavo. Orozco nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente empoderarse. No se trata solo de una transformación estética, sino de un proceso mucho más profundo: el de reconocerse, cuestionarse, y hasta, si hace falta, empezar de nuevo.

LAS CRÍTICAS NO LA ASUSTAN

Cuando le preguntaron si sentía que el público se había sentido traicionado por esta nueva versión de la historia, Ana María respondió con mucha claridad: “Siempre habrá detractores, pero creo que en el fondo es cuestión de estar abiertos y dejarse sorprender”. Y sí, tiene razón. Las ficciones que se quedan quietas mueren. Las que se animan a incomodar, a evolucionar, a romper con lo establecido, son las que marcan época.

UN ELENCO RENOVADO Y GIROS INESPERADOS

En esta nueva entrega producida por Prime Video, hay varios ingredientes que suman una dosis fresca a la historia. Nicolás, el inseparable amigo de Betty, ahora está casado con Patricia, la recordada “Peliteñida”. Y el vínculo entre la protagonista y su hija Mila se volvió uno de los ejes emocionales más potentes. “Mila ha comprendido más lo que ha pasado y se muestra muy solidaria, pero también defiende lo suyo”, contó Orozco.

Esta dinámica madre-hija agrega una dimensión que antes no teníamos: la de una Betty madre, que debe sostener, pero también aprender a soltar.

Para cerrar, Ana María fue tajante, pero muy abierta al diálogo: “Confío en esta historia y en que está muy divertida. Bienvenido todo el debate”. Me parece que ahí está la clave de por qué “Betty la fea: La historia continúa” vale la pena. Porque se anima a interpelarnos, a incomodarnos y a mostrarnos que la vida adulta no siempre es perfecta, ni siquiera para una heroína tan entrañable.

